اكس بينج تقدم P7 الجديدة.. بمدى مميز وتصميم عصري

تواصل اكس بينج من تعزيز تواجدها في مجال السيارات، بعد الكشف عن أحدث الصور والتفاصيل الخاصة بالسيارة P7 الجديدة، والتي تنتمي إلى الفئة الكهربائية، ذات التصميم العصري، والقدرات المميزة.

من أبرز ما أظهرته الصور الخاصة بسيارة اكس بينج P7، تمتعها بتصميم مميز، حيث دعمت بشريط ضوئي في المقدمة، ومصابيح حادة الشكل بطريقة مدمجة، مع إشارات جانبية حرف T، ومرايات كهربائية جانبية مدعومة بإشارات ضوئية.

التصميم الخارجي للسيارة اكس بينج P7 بأتي بلمسات انسيابية، مما تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، وصندوق خلفي مدعة بنفس السمة الضوئية الموجودة بالواجهة، مع سبولير وزجاج معتم، بالإضافة إلى جنوط رياضية.

وتأتي السيارة اكس بينج P7 بأبعاد خارجية بلغت 5.017 مم للطول الكلي، وعرض يبلغ 1.970 مم، مع ارتفاع يبلغ 1.427 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.008 مم، مما يجعلها قريبه من أبعاد موديل S الخاص بطرازات تسلا.

القدرات الفنية للسيارة اكس بينج P7

تعتمد السيارة اكس بينج P7 على محرك بقوة 362 حصانًا أو بقوة 586 حصانًا حسب الفئة، مع بطارية سعة 74.9 كيلووات، بالإضافة إلى بطارية اخرى سعة 92.92 كيلووات في الساعة.

أما عن مدى السير لمركبة اكس بينج P7 فيتراوح بين 702 و820 كيلومترًا، مع إمكانية الشحن السريع، حيث من الممكن أن توفر السيارة مدى 436 كيلومترًا بالشحن خلال 10 دقائق فقط.