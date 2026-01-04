تبدا من 650 ألف جنيه.. سيارات 2026 جديدة في مصر

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: رينو تاليانت، وشيفروليه أوبترا، وتويوتا كورولا، ونيسان صنى، وشيرى اريزو 5 .

رينو تاليانت موديل 2026

تستمد سيارة رينو تاليانت موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، وقوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 674 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تصل إلي 45 لتر، وبها قوة 98 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

عزم دوران تويوتا كورولا موديل 2026 يصل إلي 154 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كورولا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2026

تتسارع سيارة نيسان صنى موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان صنى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 795 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

قوة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تصل إلي 114 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 11.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .