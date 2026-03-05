كل ما تريد معرفته عن نيسان ماجنايت 2026 الجديدة.. صور

تعد نيسان ماجنايت واحدة من أبرز السيارات الكروس أوفر الصغيرة التي قدمتها العلامة اليابانية في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتمد السيارة على تصميم عصري، وبعدد من التجهيزات التقنية وأنظمة الأمان.

تصميم نيسان ماجنايت 2026

تأتي نيسان ماجنايت 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم، حيث يبلغ طول السيارة قرابة أربعة أمتار، إذ يصل إلى 3.999 متر، بينما يبلغ عرضها 1.758 متر، مع ارتفاع يقدر بنحو 1.572 متر.

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.5 متر، ويبلغ الخلوص الأرضي نحو 205 مليمترات، بينما يصل الوزن الصافي للسيارة إلى نحو 1,103 كيلوجرامات، وتتوفر السيارة بمصابيح أمامية تختلف حسب الفئة بين الهالوجين أو LED، إضافة إلى عجلات بقياس 16 بوصة بتصميم يمنحها طابعًا رياضيًا.

محرك نيسان ماجنايت 2026

تعتمد ماجنايت 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 1.0 لتر، ويتكون من ثلاث أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 100 حصان، بينما يبلغ العزم الأقصى نحو 152 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة الميكانيكية بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع CVT، يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي.

مقصورة السيارة نيسان ماجنايت 2026

تستوعب المقصورة الداخلية خمسة ركاب، وتضم لوحة القيادة شاشة عدادات رقمية يتراوح قياسها بين 7 و8 بوصات حسب الفئة، كما تتوفر شاشة مركزية تعمل باللمس تدعم الاتصال اللاسلكي مع أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

ويضم النظام الصوتي ست سماعات موزعة داخل المقصورة، ومن بين التجهيزات المتوفرة كذلك فتحات تكييف مخصصة للركاب في الخلف، إلى جانب فلتر لتنقية الهواء داخل المقصورة، وفي الفئات الأعلى تجهيزًا تتوفر إضاءة محيطية داخلية.

أنظمة أمان نيسان ماجنايت 2026

زودت نيسان ماجنايت بمجموعة من أنظمة السلامة وتشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل الذي يساهم في توزيع قوة الكبح بين العجلات بشكل متوازن، كما تحتوي السيارة على نظام التحكم الإلكتروني في الثبات.

وتضم كذلك نظام التحكم في الجر، إضافة إلى نظام المساعدة على صعود المرتفعات، وتتوفر السيارة أيضًا بحساسات خلفية للمساعدة في الركن، مع كاميرا للرؤية، ونظام تثبيت السرعة الذي يساعد على الحفاظ على سرعة ثابتة أثناء القيادة على الطرق السريعة.