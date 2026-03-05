قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن نيسان ماجنايت 2026 الجديدة.. صور

نيسان ماجنايت 2026
نيسان ماجنايت 2026
صبري طلبه

تعد نيسان ماجنايت واحدة من أبرز السيارات الكروس أوفر الصغيرة التي قدمتها العلامة اليابانية في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتمد السيارة على تصميم عصري، وبعدد من التجهيزات التقنية وأنظمة الأمان.

تصميم نيسان ماجنايت 2026 

تأتي نيسان ماجنايت 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم، حيث يبلغ طول السيارة قرابة أربعة أمتار، إذ يصل إلى 3.999 متر، بينما يبلغ عرضها 1.758 متر، مع ارتفاع يقدر بنحو 1.572 متر.

 نيسان ماجنايت 2026 

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.5 متر، ويبلغ الخلوص الأرضي نحو 205 مليمترات، بينما يصل الوزن الصافي للسيارة إلى نحو 1,103 كيلوجرامات، وتتوفر السيارة بمصابيح أمامية تختلف حسب الفئة بين الهالوجين أو LED، إضافة إلى عجلات بقياس 16 بوصة بتصميم يمنحها طابعًا رياضيًا.

محرك نيسان ماجنايت 2026

تعتمد ماجنايت 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 1.0 لتر، ويتكون من ثلاث أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 100 حصان، بينما يبلغ العزم الأقصى نحو 152 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة الميكانيكية بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع  CVT، يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي. 

 نيسان ماجنايت 2026 

مقصورة السيارة نيسان ماجنايت 2026

تستوعب المقصورة الداخلية خمسة ركاب، وتضم لوحة القيادة شاشة عدادات رقمية يتراوح قياسها بين 7 و8 بوصات حسب الفئة، كما تتوفر شاشة مركزية تعمل باللمس تدعم الاتصال اللاسلكي مع أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

ويضم النظام الصوتي ست سماعات موزعة داخل المقصورة، ومن بين التجهيزات المتوفرة كذلك فتحات تكييف مخصصة للركاب في الخلف، إلى جانب فلتر لتنقية الهواء داخل المقصورة، وفي الفئات الأعلى تجهيزًا تتوفر إضاءة محيطية داخلية.

 نيسان ماجنايت 2026 

أنظمة أمان نيسان ماجنايت 2026

زودت نيسان ماجنايت بمجموعة من أنظمة السلامة وتشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل الذي يساهم في توزيع قوة الكبح بين العجلات بشكل متوازن، كما تحتوي السيارة على نظام التحكم الإلكتروني في الثبات.

وتضم كذلك نظام التحكم في الجر، إضافة إلى نظام المساعدة على صعود المرتفعات، وتتوفر السيارة أيضًا بحساسات خلفية للمساعدة في الركن، مع كاميرا للرؤية، ونظام تثبيت السرعة الذي يساعد على الحفاظ على سرعة ثابتة أثناء القيادة على الطرق السريعة.

نيسان ماجنايت نيسان ماجنايت نيسان ماجنايت 2026 مواصفات نيسان ماجنايت 2026 السيارة نيسان ماجنايت 2026 سيارة نيسان ماجنايت 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

ترشيحاتنا

تويوتا bZ7

مواصفات تويوتا bZ7 الجديدة.. كم يبلغ سعرها؟

رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

شاهد.. رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك 2026 الجديدة.. مواصفات وأسعار 3 فئات وصور

بالصور

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد