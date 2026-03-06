بقوة 711 حصانا.. مانهارت تقدم أحدث تعديل لـ BMW الفئة السابعة

تواصل منهارت المتخصصة في تعديل السيارات من تألقها في هذا المجال، بعدأن كشفت النقاب عن أحدث ترقياتها، والتي تستمد على النسخة الشهيرة BMW وتحديدًا الفئة السابعة، ولكن تحت إسم MH7 700.

محرك وأداء MH7 700 المعدلة من منهارت

يرمز الرقم 700 إلى القوة المستخدمة في هذا المحرك، ولكن بزيادة إضافة قدرها 11 حصانًا، لتصل القوة الإجمالية إلى 711 حصانًا، بدلًا من القدرة القياسية التي قدرت بحوالي 610 حصانًا.

منهارت MH7 700

كما ارتفع العزم الاقصى للدوران الخاص بالسيارة MH7 700، ليصل إلى 1050 نيوتن متر، بدلًا من 800 نيوتن متر، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

تصميم MH7 700 المعدلة

جاءت السيارة منهارت MH7 700 مرتكزة على جنوط سداسية الأضلاع بشكل مزدوج وباللون الفضي بقياس 21 بوصة، مع صادم أمامي معزز بلمسات رياضية، بالإضافة إلى شبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، مع إضاءة تعمل بتقنية LED تتسم بالشراسة.

منهارت MH7 700

وخرجت السيارة MH7 700 بإطلالة ذات طلاء معتم، مع مفهوم رباعي الأبواب دون تغييرات، مع علب للمرايات تتخذ تعديل حديث، وبالطبع ستكون السيارة مزودة بعدد كبير من التجهيزات الداخلية، والتي تتضمن باقة من ترقيات الحماية القياسية إلى جانب ترقيات أخرى.

منهارت MH7 700

وتضم السيارة من الداخل مقاعد من الجلد الفاخر تحمل شعارات منهارت، باللون البني والأبيض، مع خياطة بارزة وغائرة، بالإضافة إلى شاشات عرض داخلية، ولمسات مصنوعة من مواد عالية الجودة خاصة التطعيمات الخشبية، إلى جانب ترقيات قد تشمل أنظمة الصوت والترفيه، ومنظومة عادم خلفية تتخذ المفهوم الرباعي.