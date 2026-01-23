عقب إفتتاح قنصليتهم في الجزيرة .. وزير الخارجية الفرنسي يزور جرينلاند

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إعتزامه زيارة جزيرة جرينلاند خلال الأسابيع القادمة عقب افتتاح القنصلية العامة لفرنسا في نوك عاصمة الجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها : فرنسا تستضيف اجتماعا للحلفاء حول وضع الطاقة في أوكرانيا اليوم الجمعة.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وسائل إعلام الفرنسية بأنه سيتم إرسال المجموعة الأولى لقوات الجيش الفرنسي إلى جرينلاند، حيث ستشمل مهامها جمع المعلومات الاستخبارية.

وذكر مصدر عسكري فرنسي لوسائل إعلام فرنسية، بأن الجيش الفرنسي سيرسل جنودًا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل".

وأضاف: "سينضم إلى هؤلاء الجنود، المكلفين بمهام الاستطلاع، جنود آخرون خلال الأيام القادمة، وسيشاركون في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي، والتي قد تشمل أيضًا قوات أوروبية أخرى".

وفي وقت سابق ، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستشارك في مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك في جزيرة جرينلاند.

وقال : بناء على طلب الدنمارك، قررت أن تشارك فرنسا في المناورات العسكرية المشتركة.

وأضاف : أن هذه المناورات تحت مسمى "عملية الصمود القطبي".

وأشار إلى أن الوحدات العسكرية الفرنسية بدأت بالوصول، وستتبعها وحدات أخرى.

