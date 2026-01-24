مسؤول إيراني يتوعد بحرب شاملة أمام استراتيجية البنتاجون

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى أنهم في طهران لن يتركوا مجالاً لفرض السيطرة، مؤكدًا التعامل بحزم مع أي هجوم واعتباره على أنه "حرب شاملة".

ذكر المسؤول الإيراني الرفيع: سنرد "بأقسى طريقة ممكنة" على أي هجوم علينا وسنعتبرها حربًا شاملة".

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” :أن "إيران قد تعاود السعي لـامتلاك سلاح نووي

وتعتقد الولايات المتحدة أن إيران قد تحاول الحصول على السلاح، مستخدمةً في ذلك، من بين أمور أخرى، رفضها الدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي".

جاء ذلك وفقًا لما ورد في الاستراتيجية الدفاعية للبنتاجون.

وجاء في الوثيقة، المعروفة باسم "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية" والتي توجه سياسات البنتاجون: "ترك القادة الإيرانيون الباب مفتوحًا أمام احتمال أن يحاولوا مرة أخرى الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك من خلال رفض المفاوضات البنّاءة".

حربًا شاملة

قالت وثيقة البنتاجون: ترامب تمكن بحملة حاسمة وقصيرة استعادة حرية الملاحة للسفن الأمريكية ورغم نكساتها فإيران تبدو عازمة على إعادة بناء قدراتها العسكرية وترامب أثبت أنه لن يُسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية خاصة وأن النظام الإيراني أضعف وأكثر عرضة للخطر مما كان عليه منذ عقود والمحور الإيراني يعاني من دمار مماثل وتم إضعاف حزب الله وحماس بشدة وإسرائيل أثبتت قدرتها بالدفاع عن نفسها بدعم أمريكي حاسم لكن محدود.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين: إنه في حال وقوع هجوم على إيران سيتم إبلاغ المواطنين مسبقا وتقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن زيادة الانتشار العسكري الأمريكي قد يكون مقدمة لهجوم على إيران



وقالت وسائل إعلام إسرائيلي ناقلة عن مسؤول بالبحرية الأمريكية بدخول قوات بحرية أمريكية أكبر لتعزيز القوات الموجودة.

وذكر المسؤول الأمريكي أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن و3 مدمرات أخرى تصل إلى المحيط الهندي.

ووفق ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية عن مسؤول بالبحرية الأمريكية فإن حاملة الطائرات لينكولن ستنضم إلى مدمرات متمركزة في الخليج.