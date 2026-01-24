قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آي صاغة: الذهب يواصل الصعود بدعم من التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة بالدولار
وزير الخارجية يؤكد ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين والانسحاب الإسرائيلي من غزة
نزلت 10 جنيهات.. أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت 24 يناير
الشرير الذي أحبه.. جيهان الشماشرجي تمازح فتحي عبد الوهاب بمسلسل بطل العالم
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لقطاع غزة استحقاقات المرحلة الثانية لخطة ترامب
كوشنر يكشف عن تفاصيل "الخطة الرئيسية" لقطاع غزة ما بعد الحرب
هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى للدوري السعودي أم خطف نجم ريال مدريد ؟
مواجهة نارية بين نهضة بركان وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
أسعار الدولار اليوم السبت 24 يناير 2026 فى البنوك المصرية
قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق
ذكرى وفاة عبلة الكحلاوي.. محطات في حياة صاحبة الباقيات الصالحات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول إيراني يتوعد بحرب شاملة أمام استراتيجية البنتاجون

إيران
إيران
محمد على

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى أنهم في طهران لن يتركوا مجالاً لفرض السيطرة، مؤكدًا التعامل بحزم مع أي هجوم واعتباره على أنه "حرب شاملة".

ذكر المسؤول الإيراني الرفيع: سنرد "بأقسى طريقة ممكنة" على أي هجوم علينا  وسنعتبرها حربًا شاملة".

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” :أن "إيران قد تعاود السعي لـامتلاك سلاح نووي
وتعتقد الولايات المتحدة أن إيران قد تحاول الحصول على السلاح، مستخدمةً في ذلك، من بين أمور أخرى، رفضها الدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي".

جاء ذلك وفقًا لما ورد في الاستراتيجية الدفاعية للبنتاجون.

وجاء في الوثيقة، المعروفة باسم "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية" والتي توجه سياسات البنتاجون: "ترك القادة الإيرانيون الباب مفتوحًا أمام احتمال أن يحاولوا مرة أخرى الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك من خلال رفض المفاوضات البنّاءة".

حربًا شاملة
قالت وثيقة البنتاجون: ترامب تمكن بحملة حاسمة وقصيرة استعادة حرية الملاحة للسفن الأمريكية ورغم نكساتها فإيران تبدو عازمة على إعادة بناء قدراتها العسكرية وترامب أثبت أنه لن يُسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية خاصة وأن النظام الإيراني أضعف وأكثر عرضة للخطر مما كان عليه منذ عقود والمحور الإيراني يعاني من دمار مماثل وتم إضعاف حزب الله وحماس بشدة وإسرائيل أثبتت قدرتها بالدفاع عن نفسها بدعم أمريكي حاسم لكن محدود.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين: إنه في حال وقوع هجوم على إيران سيتم إبلاغ المواطنين مسبقا وتقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن زيادة الانتشار العسكري الأمريكي قد يكون مقدمة لهجوم على إيران


وقالت وسائل إعلام إسرائيلي ناقلة عن مسؤول بالبحرية الأمريكية بدخول قوات بحرية أمريكية أكبر لتعزيز القوات الموجودة.
وذكر المسؤول الأمريكي أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن و3 مدمرات أخرى تصل إلى المحيط الهندي.

ووفق ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية عن مسؤول بالبحرية الأمريكية فإن حاملة الطائرات لينكولن ستنضم إلى مدمرات متمركزة في الخليج.

مسؤول إيراني طهران حرب شاملة حربًا شاملة البنتاجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

الهواتف القديمة

زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

موجة سقيع شديدة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

ترشيحاتنا

موظفون

متى يتم البت في تظلم شاغلي الوظائف القيادية بعد الفصل من الخدمة؟

غرامة

احذر.. غرامة وحبس 6 أشهر حال ارتكابك هذه الأفعال طبقا لقانون الكهرباء

عمال

كيف نظم القانون آليات تدريب العمال ؟

بالصور

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

الطعام
الطعام
الطعام

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

فيديو

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد