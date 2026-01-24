ويتكوف وكوشنر في طريقهما إلى إسرائيل لبحث دخول المساعدات لغزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر من المتوقع أن يزورا إسرائيل اليوم السبت.

تأتي الزيارة لبحث مسألة إعادة فتح معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، قد صرّح في وقت سابق أن المعبر من المنتظر فتحه الأسبوع المقبل.

يُعد معبر رفح المعبر الوحيد في قطاع غزة الذي لم يكن خاضعًا لسيطرة إسرائيل قبل حرب غزة.

يلعب دورًا محوريًا في إدخال المساعدات الإنسانية، وإجلاء الجرحى، وتنقّل المدنيين.

تعتمد عليه المنظمات الدولية لاستيراد الإمدادات الحيوية وقد شهد المعبر فترات تعليق وإعادة تشغيل متكررة بحسب الأوضاع الاحتلال، ما انعكس بشكل مباشر على الوضع الإنساني في غزة.