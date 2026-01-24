محاكمة عامل أنهى حياة زوجته ونجله.. لهذا السبب

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة عامل قتل زوجته ونجله بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

شهدت قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، جريمة بشعة عندما تجرد عامل من مشاعر الإنسانية، وقتل زوجته ونجله ذبحا داخل منزلهم، بدعوى شكه فى سلوكها.

أكد المتهم خلال اعترافاته قائلًا: «منذ قدومى من العمل بالخارج ولدى شكوك فى سلوك زوجتى وهو مادفعنى للتخلص منها هى ونجلها، وقمت عقب قتلهم بنشر صور على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».. أيوه قتلتهم، علشان الشك كان هيقتلنى».

وأكد أهالى القرية أن المجنى عليها كانت مثالا الأخلاق الحميدة وحسنة السمعة بين جميع الاهالى وتحظى باحترام الجميع لحسن خلقها.

تمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عامل قتل زوجته ونجله بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات تمهيدًا لمحاكمته.