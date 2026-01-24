قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

محاكمة عامل أنهى حياة زوجته ونجله.. لهذا السبب

إسلام دياب

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة عامل قتل زوجته ونجله بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

شهدت قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، جريمة بشعة عندما تجرد عامل من مشاعر الإنسانية، وقتل زوجته ونجله ذبحا داخل منزلهم، بدعوى شكه فى سلوكها.

أكد المتهم خلال اعترافاته قائلًا: «منذ قدومى من العمل بالخارج ولدى شكوك فى سلوك زوجتى وهو مادفعنى للتخلص منها هى ونجلها، وقمت عقب قتلهم بنشر صور على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».. أيوه قتلتهم، علشان الشك كان هيقتلنى».

وأكد أهالى القرية أن المجنى عليها كانت مثالا الأخلاق الحميدة وحسنة السمعة بين جميع الاهالى وتحظى باحترام الجميع لحسن خلقها.

تمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عامل قتل زوجته ونجله بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات تمهيدًا لمحاكمته.

محكمة جنايات شبين الكوم المنوفية محاكمة عامل أولى جلسات محاكمة عامل قتل زوجته

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
الطعام
وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق
