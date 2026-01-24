قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي ينشر إحصائية كاشفة لعدد قتلى الاحتجاجا الإيرانية … وحجم الخسائر

طهران
طهران
محمد على

نشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إحصائيات تفصيلية حول حجم الدمار والخسائر البشرية الناجمة عن الاحتجاجات في إيران.
 

ويأتي ذلك ردا على تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن التعامل مع أعمال العنف.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن عراقجي عرض هذه الأرقام عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” في سياق تعليقه على تصريح نائب الرئيس الأمريكي الذي قال فيه للمتظاهرين في الولايات المتحدة: “خطتنا بسيطة للغاية: إذا اقتحمتم كنيسة أو اعتديتم على موظف فيدرالي، فسوف نزج بكم في السجن”.

وبحسب الإحصائيات التي نشرها وزير الخارجية الإيراني فقد أسفرت “الاحتجاجات” الأخيرة عن أضرار واسعة في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، شملت تدمير أو تضرر: 305 سيارات إسعاف وحافلات و24 محطة وقود و 700 متجر محلي و  300 وحدة سكنية خاصة و 750 بنكًا و414 مبنى حكوميًا و 749 مركز شرطة و 120 مركزًا لقوات التعبئة و 200 مدرسة و 350 مسجدا و15 مكتبة وكنيستين و 253 محطة حافلات و 600 جهاز صراف آلي و800 سيارة خاصة.

وأشار عراقجي إلى أن إجمالي عدد القتلى بلغ 3117 شخصا بينهم 2427 من المدنيين وقوات الأمن و690 شخصا من منفذي العمليات.

وزير الخارجية الإيراني عراقجي إحصائيات تفصيلية الدمار والخسائر البشرية إيران الاحتجاجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

أحمد سعد مع سالم الهندي

صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

اليماحي يثمن دور مجلس التعاون في حفظ أمن واستقرار دول الخليج

طهران

عراقجي ينشر إحصائية كاشفة لعدد قتلى الاحتجاجا الإيرانية … وحجم الخسائر

معبر رفح

تقارير عبرية: مصر والوسطاء يضغطون على إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح

بالصور

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

تسلا
تسلا
تسلا

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد