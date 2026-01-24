عراقجي ينشر إحصائية كاشفة لعدد قتلى الاحتجاجا الإيرانية … وحجم الخسائر

نشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إحصائيات تفصيلية حول حجم الدمار والخسائر البشرية الناجمة عن الاحتجاجات في إيران.



ويأتي ذلك ردا على تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن التعامل مع أعمال العنف.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن عراقجي عرض هذه الأرقام عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” في سياق تعليقه على تصريح نائب الرئيس الأمريكي الذي قال فيه للمتظاهرين في الولايات المتحدة: “خطتنا بسيطة للغاية: إذا اقتحمتم كنيسة أو اعتديتم على موظف فيدرالي، فسوف نزج بكم في السجن”.

وبحسب الإحصائيات التي نشرها وزير الخارجية الإيراني فقد أسفرت “الاحتجاجات” الأخيرة عن أضرار واسعة في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، شملت تدمير أو تضرر: 305 سيارات إسعاف وحافلات و24 محطة وقود و 700 متجر محلي و 300 وحدة سكنية خاصة و 750 بنكًا و414 مبنى حكوميًا و 749 مركز شرطة و 120 مركزًا لقوات التعبئة و 200 مدرسة و 350 مسجدا و15 مكتبة وكنيستين و 253 محطة حافلات و 600 جهاز صراف آلي و800 سيارة خاصة.

وأشار عراقجي إلى أن إجمالي عدد القتلى بلغ 3117 شخصا بينهم 2427 من المدنيين وقوات الأمن و690 شخصا من منفذي العمليات.