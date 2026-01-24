قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب

محمد على

انتقد الأمير هارى بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قلل فيها من شأن دور قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أفغانستان، واصفًا إياها بأنها مسيئة ومهينة للمملكة المتحدة ولحلفائها.


وذكّر الأمير، الذي خدم جنديًا في أفغانستان بعد تفعيل المادة الخامسة عام 2001، بالتضحيات الكبيرة التي قدمها جنود الدول الحليفة استجابة لنداء مساعدة الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه خدم بنفسه هناك وكون صداقات دامت مدى الحياة وفقد أصدقاء في ساحات القتال.

وأشار الأمير هاري إلى أن المملكة المتحدة فقدت وحدها 457 جنديًا في الحرب بأفغانستان، مؤكدًا أن حياة آلاف العائلات تغيرت إلى الأبد، وأن هذه التضحيات تستحق أن تُذكر بصدق واحترام.

وذكر  أن تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الناتو كان لحظة تاريخية التزم فيها الحلفاء بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة من أجل الأمن المشترك، رافضًا وصف مشاركة قوات الناتو بأنها كانت بعيدة عن الخطوط الأمامية.

الأمير هارى الرئيس الأمريكي أفغانستان القتال الأمير هاري المملكة المتحدة الحرب

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

