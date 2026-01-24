خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب

انتقد الأمير هارى بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قلل فيها من شأن دور قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أفغانستان، واصفًا إياها بأنها مسيئة ومهينة للمملكة المتحدة ولحلفائها.



وذكّر الأمير، الذي خدم جنديًا في أفغانستان بعد تفعيل المادة الخامسة عام 2001، بالتضحيات الكبيرة التي قدمها جنود الدول الحليفة استجابة لنداء مساعدة الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه خدم بنفسه هناك وكون صداقات دامت مدى الحياة وفقد أصدقاء في ساحات القتال.

وأشار الأمير هاري إلى أن المملكة المتحدة فقدت وحدها 457 جنديًا في الحرب بأفغانستان، مؤكدًا أن حياة آلاف العائلات تغيرت إلى الأبد، وأن هذه التضحيات تستحق أن تُذكر بصدق واحترام.

وذكر أن تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الناتو كان لحظة تاريخية التزم فيها الحلفاء بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة من أجل الأمن المشترك، رافضًا وصف مشاركة قوات الناتو بأنها كانت بعيدة عن الخطوط الأمامية.