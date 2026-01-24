قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
أخبار العالم

تقارير عبرية: مصر والوسطاء يضغطون على إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح

القسم الخارجي

كشفت مصادر امريكية وعربية ان قرار اعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لم يكن نتيجة توافق مع اسرائيل، بل جاء نتيجة ضغوط فرضها الوسطاء الدوليون في ملف التهدئة، في خطوة عكست حجم التعقيدات السياسية والامنية المحيطة بالمعبر الاهم لسكان القطاع.

ضغط دولي علي تل أبيب

وبحسب دبلوماسي عربي ومسؤول امريكي تحدثا لصحيفة تايمز اوف اسرائيل، فان وسطاء وقف اطلاق النار في غزة، وهم مصر وامريكا وقطر وتركيا، ادركوا مبكرا ان اسرائيل لن توافق طوعا على اعادة فتح معبر رفح، ما دفعهم الى اتخاذ قرار الاعلان عن الخطوة من طرف واحد، مع ابلاغ تل ابيب مسبقا دون التشاور معها.

وياتي ذلك رغم ان خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ذات العشرين بندا لانهاء الحرب في غزة نصت على اعادة فتح معبر رفح مع بداية سريان وقف اطلاق النار في اكتوبر الماضي. غير ان الحكومة الاسرائيلية سعت، منذ ذلك الحين، الى تقييد عمل المعبر، وحصره بخروج الفلسطينيين فقط، مشترطة استعادة اخر محتجز اسرائيلي ونزع سلاح حركة حماس قبل تشغيله بشكل كامل.

فعاليات منتدي دافوس

وأوضحت مصادر ان اعلان اعادة فتح المعبر تم خلال مراسم التوقيع على ميثاق مجلس السلام في منتدى دافوس، باعتباره خطوة سريعة لمنح دفعة سياسية للجنة الوطنية لادارة غزة، وهي لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين مكونة من 12 عضوا، يجري التعويل عليها لتولي الادارة اليومية للقطاع بدلا من حماس.

واكد المصدر ان اسرائيل جرى ابلاغها مسبقا بان الاعلان سيتم، حتى في حال عدم موافقتها، وهو ما ناقشه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال لقاءاته مع الرئيس ترامب وكبار مساعديه في فلوريدا الشهر الماضي، حيث ابلغته واشنطن بتوقعها اعادة فتح المعبر، واشار نتنياهو حينها الى انه سيلتزم بذلك.

ورغم اعلان دافوس، امتنعت رئاسة الوزراء الاسرائيلية حتى الان عن تأكيد رسمي لاعادة فتح المعبر الاسبوع المقبل، مكتفية بالقول ان المجلس الوزاري الامني سيناقش المسالة، في وقت تعتبر فيه اوساط سياسية ان القرار بات محسومًا تحت ضغط دولي متزايد.

وفي هذا السياق، افادت وسائل اعلام عبرية ان اسرائيل تستعد لاعادة فتح المعبر مع فرض رقابة صارمة، تشمل تشغيل نظام مراقبة عن بعد، والموافقة المسبقة على حركة العبور، وفحص الاجهزة الالكترونية، مع انتشار قوات اسرائيلية قرب المعبر لمنع تهريب الاسلحة، دون وجود مباشر داخل البوابة نفسها.

كما كشفت مصادر لوكالة رويترز ان اسرائيل تسعى لتقييد اعداد الفلسطينيين العائدين الى غزة عبر رفح، بحيث يكون عدد الخارجين اكبر من الداخلين، ما اعاد اتهامات بمحاولات تقليص عدد سكان القطاع.

معبر رفح رفح غزة الاحتلال مصر ترامب

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

أحمد سعد مع سالم الهندي

صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار في دافوس: شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لدعم النقل عدة مشاريع

اسهم

العوامل الجيوسياسية تدفع وول ستريت لتكبد خسارة أسبوعية ثانية

ترمب

ترامب: التعريفات الجمركية المتعلقة بإيران تدخل حيز التنفيذ قريباً

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

