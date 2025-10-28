معلومات عن الموسيقار هشام نزيه مؤلف موسيقى افتتاح المتحف المصري الكبير

اختير الموسيقار هشام نزيه لتأليف موسيقى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تتويجًا لمسيرته الفنية المميزة، باعتباره قادرًا على المزج بين الأصالة المصرية وروح العصر في أعماله.



هشام نزيه واحد من أهم مؤلفي الموسيقي التصويرية فى مصر والعالم العربي ، وقد تمكن خلال السنوات الماضية من حفر اسمه بحروف من نور ، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية الهامة.



ولد هشام نزيه يوم ٢٣ أكتوبر عام ١٩٧٢، وقد بدأ مشواره بفيلم هيستريا عام 1998، بطولة النجم الراحل أحمد زكى، ليشارك بعدها فى أكثر من 40 عملا سينمائيا وتلفزيونيا، مثل فيلم السلم والثعبان (2001) للمخرج طارق العريان ، وفيلم الساحر مع المخرج رضوان الكاشف، و سهر الليالي عام (2003)، وبالعام التالي عاد للتعاون مع طارق العريان في فيلم الأكشن تيتو، ثم في أسوار القمر (2015) وسلسلة ولاد رزق (2015 و2019).

تميز هشام نزيه باستخدام موسيقى من مرجعيات متنوعة ثقافياً، مثل موسيقى فيلمي الكنز (2017 و2019) لـشريف عرفة، وإبراهيم الأبيض (2009) والأصليين (2017) للمخرج مروان حامد الذي حقق معه نجاحاً في سلسلة الفيل الأزرق (2014-2019).

وفي الدراما التلفزيونية قدم هشام نزيه موسيقى مسلسلات شربات لوز (2012)، السبع وصايا (2014) والعهد: الكلام المباح (2015) للمخرج خالد مرعي، وأفراح القبة (2016) لـمحمد ياسين. وفي بداية 2020، خاض هشام نزيه أولى تجاربه بعمل يُعرض عبر المنصات من خلال مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، وهو أول مسلسل مصري من أعمال منصة شاهد الأصلية.