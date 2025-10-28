عبير صبري تبدأ تحضيراتها لمسلسل «البخت» قبل رمضان 2026

تستعد الفنانة عبير صبري للمشاركة في مسلسل جديد بعنوان «البخت»، المقرر عرضه خلال رمضان 2026، ويشاركها البطولة الفنان أحمد عبدالعزيز.

ونشرت عبير عبر حسابها الرسمي على فيسبوك مجموعة من الصور أثناء تواجدها في فيتنام، وعلّقت عليها:"مسلسل البخت.. رمضان، نعمة الله.. قناة أبوظبي.. من إخراج معتز حسام.. مدير تصوير تامر جوزيف.. إنتاج MGR.. تأليف حسام موسى."

عبير صبري فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

وشاركت الفنانة عبير صبري فى ماراثون رمضان الماضي ٢٠٢٥ بمسلسل الحلانجي .

وتدور أحداث مسلسل "الحلانجي" حول شخصية "طه" محمد رجب، وهو رجل ذكي اجتماعيًا يتمتع بقدرة استثنائية على التلاعب بالمواقف والتعامل مع المشاعر، ويتمكن من استخدام الحيل والدهاء للخروج من الأزمات التي يواجهها، دون أن يكون شريرًا بالفطرة.

أبطال مسلسل الحلانجي

يشارك في بطولة المسلسل: محمد رجب، عبير صبري، أيتن عامر، دانا حلبي، عمرو رجب، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمود قابيل، مفيد عاشور، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.