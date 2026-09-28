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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي وحيد يكشف حقيقة تركه التمثيل في مصر وهجرته لأمريكا

رامي وحيد
رامي وحيد
محمد سعيد

قال الفنان رامي وحيد، إنه موجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لا يستطيع الابتعاد عن مصر، مؤكدا أنه كان موجودا في القاهرة خلال الفترة الماضية للمشاركة في مسلسل جديد.

وأوضح رامي وحيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أنه من المحتمل أن يعود إلى مصر قريبا، خاصة أنه سيكون هناك عمل فني خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه يشارك حاليا في مسلسل، لكنه لا يفضل الحديث عن تفاصيل الأعمال قبل عرضها على الجمهور.

وأضاف رامي وحيد: «أنا مقدرش أبعد عن مصر»، موضحا أنه شعر خلال الفترة الماضية بحجم كبير من التأثير بسبب انتشار فيديوهات وتعليقات سلبية عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رامي وحيد إنه يشعر بالحزن عندما يرى كلاما سلبيا يكتب عنه، مضيفا: «على عيني إن بلاقي كلام مكتوب سلبي وبزعل من اللي بيعمل كده»، مشيرا إلى أن الناس تعرف جيدا من يقف وراء بعض ما يكتب عنه.

رامي وحيد 

وأكد رامي وحيد أن وجوده في أمريكا لا يعني ترك مصر بشكل نهائي، موضحا أن أكثر ما يفتقده هناك هو التعبير عن مشاكل الناس من خلال الفن، وهو الأمر الذي اعتاد عليه في مصر.

وأضاف رامي وحيد أن الفن بالنسبة له هو نقل ما يحدث داخل المجتمع، سواء المواقف الجيدة أو الصعبة، مؤكدا أن اهتمامه الأساسي يظل مرتبطا بمصر والعمل فيها.

وأشار رامي وحيد إلى أنه لا يشعر بالارتياح الكامل في أمريكا، قائلا إنه بمجرد العثور على عمل جيد سيعود إلى مصر سريعا، مؤكدا أن وجوده هناك جاء رغبة في خوض تجربة مختلفة.

رامي وحيد أمريكا الفنان رامي وحيد الولايات المتحدة الأمريكية

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