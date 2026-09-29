مصطفى أبو الدهب: مباراة مصر وجنوب السودان تحتاج للاعبين أصحاب مهارة

أكد مصطفى أبو الدهب، لاعب المصري السابق، أن مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان تحتاج إلى وجود لاعبين أصحاب مهارات وقدرات فردية، من أجل التعامل مع طبيعة المواجهة وتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال أبو الدهب، خلال حواره مع الإعلامي محمد طارق أضا، عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن أحمد سيد زيزو يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن بشكل أفضل من مشاركته في وسط الملعب، مشيرًا إلى أن توظيف اللاعب في مركزه المناسب يمنحه القدرة على تقديم أفضل مستوياته.

وأضاف لاعب المصري السابق: «أتمنى أن نلعب بطريقة 4-2-3-1»، موضحًا أن هذا الأسلوب قد يمنح المنتخب توازنًا أكبر بين الخطوط، ويساعد على الاستفادة من قدرات اللاعبين الهجومية.

وتطرق أبو الدهب إلى مواجهة أنجولا، مشيرًا إلى أن المنتخب الأنجولي يتميز بالسرعة وهو ما جعله يمثل خطورة كبيرة ويتسبب في إرهاق المنتخب المصري خلال المباراة.