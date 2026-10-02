سماعات سامسونج Galaxy Buds On تنطلق بتصميم مشبك مبتكر لا يسد الأذن نهائياً!

طرحت شركة «سامسونج» رسمياً سماعتها اللاسلكية الجديدة «Galaxy Buds On» بتصميم المشبك المفتوح لأول مرة.

وتستهدف السماعة المبتكرة توفير راحة فائقة لمن يزعجهم وضع سدادات السيليكون التقليدية داخل تجويف الأذن.

ويسمح هذا النمط العصري بالاستماع إلى الموسيقى بوضوح فائق، مع متابعة الأصوات الخارجية بأمان تام.

تقنية مبتكرة تمنع تسريب الصوت

وفقاً لما نقله موقع Engadget التقني المتخصص، تعتمد السماعة على مشبك مرن يلتف حول الأذن خارجياً دون سد مجرى السمع على الإطلاق.

وتتميز هذه الفئة بحرية الحركة أثناء الرياضة، لكنها تواجه عادة أزمة تسريب الصوت للمحيطين بك.

وعالجت سامسونج هذه المشكلة بنظام مكبرات مزدوج يسمى «TwinBoost» لتقوية طبقات الصوت العميقة بفاعلية.

كما زودتها بميزة الضبط التلقائي التي تغير مستوى الصوت تلقائياً لتناسب البيئة المحيطة بالمستخدم.

وصممت الشركة حزام السماعة بمساحة تلامس عريضة للغاية، لتوزيع الضغط بالتساوي وضمان الراحة اليومية.

وتحمل السماعة مستشعرات لمس خلفية للتحكم، مع تقنية ذكية لعزل الصوت ومنح المكالمات نقاءً استثنائياً.

مزايا حصرية لبيئة جلاكسي

أوضح تقرير لموقع «9to5Google» أن علبة الشحن الخارجية تطابق تماماً تصميم علبة «Galaxy Buds 4».

ويحظى مقتنو هواتف جلاكسي المتوافقة بمجموعة واسعة من المزايا الحصرية التي تزيد من جاذبية السماعة.

وتشمل هذه الخصائص إمكانية الرد على المكالمات بحركات الرأس، دون الحاجة للمس الهاتف أو السماعة.

كما تدعم السماعة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي «Gemini Live»، وتسجيل الملاحظات الصوتية بضغطة مطولة واحدة.

وتتوفر السماعة بلون أسود فقط في كوريا الجنوبية يوم 27 أكتوبر بسعر 299 ألف وون.

ويعادل هذا السعر نحو 220 دولاراً أمريكياً، مع ترقب إطلاقها عالمياً في أوقات لاحقة.

ولم تكشف سامسونج حتى الآن عن خطط الأسعار أو المواعيد الرسمية المحددة للأسواق العالمية.