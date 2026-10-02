تحديث One UI 9 يصل إلى هواتف سامسونج Galaxy.. خطوات مهمة قبل التثبيت

بدأت شركة سامسونج Samsung، في طرح تحديث One UI 9 لهواتف Galaxy منذ 16 سبتمبر، مع توسع نطاق التحديث تدريجيا ليصل إلى مزيد من الأجهزة والمناطق.

ويستند التحديث، المبني على نظام أندرويد 17، بدرجة كبيرة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي، من بينها ميزة My Fancam التي توفر تتبعا ذكيا للأشخاص داخل مقاطع الفيديو، وميزة Now Nudge التي تقدم اقتراحات أثناء المحادثات، مثل إظهار تفاصيل الحجوزات أو حفظ معلومات المواقع أثناء تبادل الرسائل.

كما يتضمن التحديث دعما أوسع لاكتشاف عمليات الاحتيال، إلى جانب تنبيهات خصوصية محسنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد مؤشرات اختراقات أمنية محتملة في الخلفية.

جهز هاتفك قبل تثبيت التحديث



- تأكد من توافق هاتفك: يدعم التحديث الأجهزة التي تبدأ من سلسلة Galaxy S23، إضافة إلى هاتفي Galaxy Z Flip وGalaxy Z Fold من الجيل الخامس وما بعده.

- تحقق من توفر التحديث: افتح الإعدادات > تحديث البرنامج > التحقق من وجود تحديثات.

- وفر مساحة كافية: يحتاج التحديث إلى نحو 4 جيجابايت، لذلك يفضل توفير مساحة إضافية قبل بدء التثبيت.

- اشحن الهاتف: تأكد من أن البطارية مشحونة بشكل كاف، خصوصا إذا كنت ستجدول التحديث ليتم تثبيته تلقائيا.

- استخدم شبكة واي فاي: يفضل الاتصال بشبكة مستقرة أثناء تنزيل التحديث وتثبيته.

- احتفظ بنسخة احتياطية: إذا كنت تخشى حدوث مشكلة أثناء التحديث، احتفظ بنسخة من الملفات المهمة على جهاز آخر أو على التخزين السحابي.

ويمكن أيضا جدولة تنزيل التحديث وتثبيته لاحقا من إعدادات تحديث البرنامج، مثل اختيار وقت يكون فيه الهاتف موصولا بالشاحن.

تحديث One UI 9

أجهزة أخرى لا تزال في مرحلة الاختبار



إلى جانب الإصدار المستقر، تواصل سامسونج طرح إصدارات تجريبية من One UI 9 لبعض الهواتف الأقدم.

وقد بدأت الشركة طرح الإصدار التجريبي الثاني لهاتفي Galaxy A55 وGalaxy A35 في كوريا الجنوبية، بينما بدأ الإصدار التجريبي الثاني لسلسلة Galaxy S24 في الهند.

ويبلغ حجم الإصدار التجريبي نحو 404 ميجابايت لهاتف Galaxy A55، وحوالي 500 ميجابايت لهاتف Galaxy A35، بينما يصل إلى نحو 601 ميجابايت لسلسلة Galaxy S24.

ويحتاج المستخدمون إلى اتخاذ الاحتياطات نفسها قبل تثبيت هذه الإصدارات التجريبية، مع العلم أن المشاركة في البرنامج التجريبي تتطلب تسجيل الجهاز مسبقا في برنامج سامسونج التجريبي.