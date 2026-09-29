شركة إنفيديا تخصص 150 مليار دولار إضافية لإعادة شراء أسهمها برقم غير مسبوق!

رفعت شركة «إنفيديا» قيمة برنامج إعادة شراء أسهمها بمبلغ إضافي قدره 150 مليار دولار.

وقَفز بذلك إجمالي المبلغ المصرح به لاسترداد أسهمها إلى 235 مليار دولار حتى عام 2028.

خطوة تاريخية لتعزيز ثقة المستثمرين

وتُمثل هذه الخطوة أضخم زيادة مخصصة لشراء الأسهم في تاريخ أسواق المال العالمية على الإطلاق.

وتعني إعادة الشراء ببساطة استخدام أرباح الشركة النقدية لشراء حصص من أسهمها المطروحة في البورصة.

ويساعد هذا الإجراء على تقليل المعروض من الأسهم، مما يزيد تلقائياً من قيمة السهم الواحد للمساهمين.

طفرة الذكاء الاصطناعي

سجل سهم الشركة ارتفاعاً فورياً بنحو 1.7 بالمئة عقب الإعلان، ليصل إلى قرابة 229 دولاراً.

كما ارتفع السهم بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام، لتصبح إنفيديا الأعلى قيمة عالمياً.

وكانت الشركة قد توقعت في أغسطس الماضي نمو مبيعاتها السنوية المقبلة بنسبة 70 بالمئة.

وتشير هذه الأرقام القياسية إلى استمرار الطلب القوي والضخم على معالجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

رئيس الشركة يحسم الجدل

أكد جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا النمو يمثل تحولاً جذرياً يحدث مرة واحدة بالجيل.

وأوضح هوانغ في بيانه الرسمي قائلاً: "يعكس هذا القرار ثقتنا بالفرص طويلة الأجل التي تنتظرنا".