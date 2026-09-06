إنفيديا تطلق أداة PAIR لتحويل الحواسيب المنزلية إلى مركز بيانات ذكاء اصطناعي

أطلقت شركة "إنفيديا" (Nvidia) الأمريكية، خلال مشاركتها في معرض "IFA 2026" في برلين، أداة برمجية مجانية ومفتوحة المصدر تُدعى "PAIR"، تتيح ربط الحواسيب المحمولة والمكتبية وأجهزة ماك غير المستخدمة في المنزل بشبكة موحدة تعمل كمركز بيانات محلي لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة لدفع اشتراكات سحابية أو المخاطرة بخصوصية البيانات، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع PCMag Middle East التقني.

آلية عمل أداة PAIR والتوجيه الذكي للمهام

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب المتخصص في العتاد برايان ويستوفر، أن الأداة التي يحمل اسمها اختصار "موجه الذكاء الاصطناعي الشخصي" (Personal AI Router)، تعمل كوحدة تحكم وتوجيه ذكية في حركة البيانات داخل الشبكة المنزلية؛ حيث تستقبل المهام والمشاريع المعقدة وتقوم بتفكيكها تلقائياً إلى مهام فرعية أصغر حجماً، ثم توزعها بالتوازي على الوكلاء الفرعيين في الأجهزة المتاحة على الشبكة المحلية، مما يسرع وتيرة المعالجة وينجز مهام تحليل الملفات وكتابة الأكواد وجدولة المواعيد في وقت قياسي.

الفارق بين التوزيع المهامي

أشار المصدر إلى أن أداة PAIR لا تقوم بدمج سعات الذاكرة الرسومية (VRAM) أو تقسيم النموذج اللغوي الواحد عبر أجهزة مختلفة، بل تعتمد على استغلال قدرة كل حاسوب متصل لتنفيذ مهام فرعية مستقلة بالكامل وفقاً لقدرته العتادية المتوفرة في الخلفية.

وتتيح هذه المنظومة للمستخدمين وعائلاتهم استغلال عتادهم القديم أو الخامل لمعالجة بياناتهم الحساسة وسياقاتهم الشخصية محلياً دون إرسالها إلى خوادم الشركات السحابية المعرضة للاختراق أو التسريب.

التوافق العريض مع معالجات إنتل وآبل وإنفيديا

وافاد تقرير موقع PCMag Middle East أن الأداة تدعم التوافق الشامل بين مختلف المنصات وأنظمة التشغيل؛ حيث تتطلب حداً أدنى من الذاكرة العشوائية يبلغ 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 20 جيجابايت، وتتوافق مع بطاقات إنفيديا "GeForce RTX 20" وما بعدها، وبطاقات "RTX PRO"، وأجهزة "DGX Spark"، بالإضافة إلى حواسيب ماك المزودة بمعالجات آبل "Apple M4" أو الأحدث، وتعمل على أنظمة "Windows 11" و"macOS Tahoe" وتوزيعة "Ubuntu"، مع قدرتها على العمل دون اتصال بالإنترنت بمجرد تحميل النماذج.

التوفر العالمي والحلول البديلة لاشتراكات السحابة

ذكر التقرير أن أداة PAIR أصبحت متاحة للتحميل الفوري مجاناً لكافة المستخدمين في مصر والسعودية والإمارات والعالم دون أي قيود جغرافية، لتشكل خطوة استراتيجية من إنفيديا لتشجيع المستخدمين على بناء مراكز بياناتهم المنزلية الخاصة والاستغناء عن رسوم الاشتراكات الشهرية المرهقة في منصات الذكاء الاصطناعي المدفوعة.