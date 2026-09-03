هواوي تشعل المنافسة وتطلق HUAWEI nova 16s لعشاق التصوير والذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة هواوي عن الإطلاق العالمي لسلسلة هواتف HUAWEI nova 16s في مدينة ميونخ الألمانية. تركز هذه السلسلة الجديدة من الهواتف الذكية على كلا من التصوير الفوتوغرافي في الهواء الطلق، والتصوير بألوان طبيعية، وأدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية، والتصميم الأنيق، والمتانة.

هاتف نوفا 16s برو



يتميز هاتف HUAWEI nova 16s Pro بكاميرا رئيسية فائقة الكبر بدقة 200 ميجابكسل بتقنية RYYB. ويشمل نظام الكاميرا كاميرات أمامية وخلفية بألوان طبيعية، مدعومة بمستشعرين متعدد الأطياف بدقة 1.5 ميجابكسل في الأمام والخلف.

يتميز هاتف HUAWEI nova 16s القياسي بكاميرا فائقة الدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور بورتريه رائعة، مع إعداد كاميرا احترافي بألوان طبيعية

أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور

تتضمن سلسلة هواتف HUAWEI nova 16s العديد من ميزات التصوير والتحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يتميز الهاتف بتصميم بسيط بشاشة مسطحة ثنائية الأبعاد ويتميز هاتف نوفا 16s برو بشاشة فائقة السطوع مقاس 6.84 بوصة وتدعم الشاشة أيضًا تقنية النطاق الديناميكي العالي بالذكاء الاصطناعي وتقنية التعتيم بتردد 2160 هرتز

ميزات هاتف نوفا 16s

ميزات هاتف نوفا 16s

يتميز هاتف نوفا 16s القياسي بشاشة عالية السطوع مقاس 6.68 بوصة. ويعد الهاتف مصمم لرؤية الواضحة في الهواء الطلق، وبث الفيديو، والترفيه اليومي.

يستخدم هاتف HUAWEI nova 16s Pro إطارًا متوسطًا مصنوعًا من سبائك الألومنيوم المستخدمة في صناعة الطيران

يتميز هاتف نوفا 16s برو ببطارية ذات سعة نموذجية تبلغ 7000 مللي أمبير، وسعة إجمالية تبلغ 6800 مللي أمبير. ويدعم الشحن السلكي فائق السرعة من هواوي (HUAWEI SuperCharge Turbo) بقدرة تصل إلى 100 واط.

على الجانب الاخر يتميز هاتف HUAWEI nova 16s Pro بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة متناظرة بزاوية صوت واسعة للغاية تبلغ 100 درجة وقد صُمم هذا النظام لتوفير صوت نقي وموجه للموسيقى والفيديوهات والترفيه في الهواء الطلق والسفر والتنقل. قد يختلف التأثير تبعًا لمحتوى الصوت الأصلي.