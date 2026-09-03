انس الأسود والبرتقالي.. iPhone 18 Pro قد يأتي بألوان جديدة كليا

تضاربت الشائعات خلال الفترة الماضية حول ألوان هواتف iPhone 18 Pro، لكن مع اقتراب موعد الكشف المتوقع في 9 سبتمبر، قد تتضح بشكل أكبر خطط آبل فيما يتعلق بتصميم وألوان هواتفها الجديدة.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن الشركة قد تتخلى عن جميع الألوان التي قدمتها مع iPhone 17 Pro، بما في ذلك اللون البرتقالي الكوني الذي حقق شعبية كبيرة، واستبدالها بثلاثة ألوان جديدة كليا.

ثلاثة ألوان جديدة لهواتف iPhone 18 Pro



وفقا لمنشور جديد على منصة “ويبو” من المسرب Fixed Focus Digital، تستعد آبل لطرح هواتفها الاحترافية الجديدة بثلاثة ألوان هي:

- الأحمر الداكن (العنابي)

- الأزرق السماوي

- الأسود



ويبدو أن اللون الأكثر إثارة للاهتمام سيكون الأحمر الداكن أو العنابي، والذي من المتوقع أن يحل محل البرتقالي الكوني باعتباره اللون المميز لهاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

وفي المقابل، يمثل الأزرق السماوي توجها مختلفا، إذ يتوقع أن يكون قريبا من اللون الذي ظهر في iPhone Air وMacBook Air.

iPhone 18 Pro

هل ألغت آبل اللون الفضي؟



كان اللون الثالث لهاتف iPhone 18 Pro محورا للكثير من التكهنات، إذ أشارت بعض التسريبات إلى أن آبل ستقدم نسخة باللون الفضي، بينما تحدثت مصادر أخرى عن عودة اللون الأسود إلى هواتف iPhone Pro.

لكن المسرب Fixed Focus Digital يرى أن النسخة الفضية على الأرجح لن تتوفر، مشيرا إلى أن iPhone 18 Pro دخل بالفعل مرحلة الإنتاج على نطاق واسع، وأنه لم يرَ نسخة فضية ضمن خطوط الإنتاج.

وفي المقابل، قد يعني ذلك عودة اللون الأسود إلى تشكيلة iPhone Pro، بعد أن اشتكى عدد من مستخدمي الجيل السابق من غيابه.

وكان اللون البرتقالي الكوني في iPhone 17 Pro قد ساهم، وفق تقارير، في تعزيز مبيعات آبل داخل السوق الصينية. وفي الوقت نفسه، أبدى العديد من المستخدمين على “ريديت” استغرابهم من عدم توفير نسخة سوداء، معتبرين أنها كانت اللون المفضل لديهم.

وأثارت هذه الخطوة موجة من التعليقات الساخرة التي اعتبرت أن "البرتقالي هو الأسود الجديد"، لكن يبدو أن آبل قد تتراجع عن هذا التوجه مع الجيل المقبل.

ألوان iPhone 18 Pro مقارنة بالمنافسين



بالمقارنة مع أربعة ألوان لهواتف Pixel 11 Pro وستة ألوان لهاتف Galaxy S26 Ultra، تبدو تشكيلة آبل المتوقعة، والتي تقتصر على ثلاثة ألوان فقط، محدودة نسبيا.

وتقدم سامسونج خيارات يغلب عليها الطابع الهادئ، بينما توفر جوجل ألوانا أكثر لفتا للانتباه، مثل الأحمر المائل إلى البني "Canyon" والأخضر الداكن "Olive".

كما توفر الشركتان خيارات شديدة الداكنة باللون الأسود أو الرمادي الداكن، إلى جانب ألوان فاتحة أو بيضاء، وهو ما قد يجعل طرح آبل لأربعة ألوان بدلا من ثلاثة خيارا منطقيا لمنح المستخدمين مساحة أكبر للاختيار.

هل تعالج آبل مشكلة تغير الألوان؟



قد لا يعالج iPhone 18 Pro واحدة من أبرز المشكلات التي ظهرت مع الجيل السابق.

فبعد فترة قصيرة من إطلاق iPhone 17 Pro، لاحظ بعض المستخدمين تغير لون هواتفهم، إذ بدأت بعض النسخ بالتحول من البرتقالي إلى درجات مختلفة من الوردي.

ورغم أن المشكلة ظهرت لدى عدد محدود من الأجهزة، أشارت تقارير لاحقة إلى أن تلاشي اللون كان مرتبطًا بتآكل الطبقة الخارجية التي تغطي هيكل الهاتف.

وتشير الشائعات إلى أن آبل ستستخدم هيكل الألومنيوم نفسه الذي اعتمدته في الجيل السابق، ما يثير احتمالات استمرار المشكلة في الطرازات الجديدة.