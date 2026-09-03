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في المركز الخامس.. مصر تحصد 58 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في المركز الخامس.. مصر تحصد 58 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا

دوره البحر المتوسط
دوره البحر المتوسط
رباب الهواري

حققت البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في إيطاليا نتائج مميزة، بعدما نجحت في حصد 58 ميدالية متنوعة، لتواصل بذلك الظهور القوي للرياضة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

وجاءت حصيلة مصر في الدورة بواقع 23 ميدالية ذهبية، إلى جانب 16 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية، لتحتل البعثة المصرية المركز الخامس في جدول الترتيب العام للدورة، في إنجاز يعكس تطور مستوى عدد من الألعاب والمنتخبات المصرية المشاركة.

مصر تتقدم عن نسخة وهران 2022

وشهدت المشاركة المصرية في النسخة الحالية تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالدورة الماضية التي أقيمت بمدينة وهران الجزائرية عام 2022.

وكانت مصر قد أنهت منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط السابقة بحصد 51 ميدالية متنوعة، بواقع 13 ميدالية ذهبية و15 فضية و23 برونزية، لتحتل المركز السادس في جدول الترتيب العام.

وبالمقارنة بين النسختين، رفعت مصر رصيدها من الميداليات إلى 58 ميدالية، كما نجحت في زيادة عدد الذهبيات بشكل واضح، بعدما ارتفع الرصيد من 13 ذهبية في وهران إلى 23 ذهبية في النسخة الحالية، وهو ما ساهم في تقدمها مركزًا في الترتيب العام.

مصر تنافس في 23 لعبة رياضية

وتشارك البعثة المصرية في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط عبر 23 لعبة رياضية، وسط طموحات بتحقيق المزيد من الميداليات خلال المنافسات.

وتضم قائمة الألعاب المشاركة: القوس والسهم، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الكانوي والكياك، الفروسية، السلاح، الألعاب المائية والسباحة القصيرة، الجمباز، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، البادل، التجديف، الشراع، الرماية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، رفع الأثقال، المصارعة، سباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتسعى البعثة المصرية إلى مواصلة حصد الميداليات وتعزيز موقعها في جدول الترتيب، بما يواكب تطور نتائج الرياضة المصرية في مختلف الألعاب.


 

دورة العاب البحر المتوسط اخبار الرياضة دوري أورا

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