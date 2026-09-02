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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشبكي يحصد فضية تاريخية لمصر في الجمباز بدورة البحر المتوسط

عمر الشبكي، لاعب المنتخب المصري للجمباز
عمر الشبكي، لاعب المنتخب المصري للجمباز
عبدالله هشام

حصد عمر الشبكي، لاعب منتخب مصر للجمباز المركز الثاني والميدالية الفضية بدورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية وتستمر حتى 3 سبتمبر الجاري.

وجاءت الميدالية الفضية لعمر الشبكي على جهاز حصان الحلق وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الجمباز في دورات البحر المتوسط.

وبذلك ارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 52 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بواقع 20 ميدالية ذهبية و15 فضية و17 برونزية.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.

عمر الشبكي دورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026 ألعاب البحر المتوسط

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