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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الإصابة خلال دورة البحر المتوسط.. وزير الرياضة يطمئن على نور عصام وفريال أشرف

جوهر نبيل وزير الرياضة
جوهر نبيل وزير الرياضة
عبدالله هشام

أجرى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اتصالين هاتفيين للاطمئنان على الحالة الصحية لكل من نور عصام لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال وفريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، عقب تعرضهما لإصابات خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بالوقت الحالي  بمدينة تارانتو الإيطالية.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على استقرار الحالة الصحية للاعبة نور عصام عقب تعرضها لحالة إغماء أثناء منافسات رفع الأثقال حيث أكدت الفحصومات الطبية على سلامتها.

كما اطمأن جوهر نبيل على الحالة الصحية للبطلة فريال أشرف عقب تعرضها  لإصابة في الوجه خلال منافسات الكاراتيه حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي خضعت لها سلامتها واستقرار حالتها الصحية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه التام على متابعة الحالة الصحية للاعبات المنتخب المصري والاطمئنان عليهما بصورة مستمرة.

ونوه بأن سلامة وصحة أبطال مصر تأتي في مقدمة الأولويات وأن الجهاز الطبي للبعثة يتابع جميع اللاعبين واللاعبات بشكل مستمر ويقدم لهم الرعاية اللازمة.

وتمنى جوهر نبيل للاعبتين دوام السلامة والتوفيق مؤكدا علي دعمه التام لهما ولجميع أبطال مصر المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط ومواصلة تقديم كل سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم خلال منافسات البطولة.

وكانت البطلة فريال أشرف قد توجت بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه وزن 68 كجم فيما تواصل بعثة مصر مشاركتها في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط وسط طموحات بتحقيق المزيد من الميداليات بعد اقتراب أبطال مصر من تخطي إنجاز دورة العاب البحر المتوسط بمدينة وهران 2022.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة نور عصام منتخب مصر لرفع الأثقال فريال أشرف منتخب مصر للكاراتيه

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