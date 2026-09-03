مواعيد قطارات تالجو الخميس 3 سبتمبر 2026 من القاهرة وأسوان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جدول تشغيل قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، على خطي «القاهرة - أسوان» و«القاهرة - الإسكندرية»، متضمنًا مواعيد التحرك والوصول للقطارات، إلى جانب محطات الوقوف على خط «القاهرة - أسوان».

وتشمل مواعيد قطارات تالجو اليوم قطارات تعمل من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، بالإضافة إلى قطارات تالجو على خط القاهرة - أسوان، حيث يغادر قطار تالجو رقم 2030 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي، بينما يغادر قطار رقم 2031 من أسوان يوميًا الساعة 7:00 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

وتأتي خدمة قطارات تالجو ضمن خطة الهيئة لتطوير الأسطول وتقديم تجربة سفر عالمية تجمع بين السرعة والرفاهية، وفق المعلومات الواردة بشأن جدول التشغيل الخميس 3 سبتمبر 2026.

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ما مواعيد قطارات تالجو اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية؟

تتضمن مواعيد قطارات تالجو على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 ثلاثة قطارات، تختلف مواعيد تحركها ووصولها إلى الإسكندرية.

ويغادر القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

كما يغادر القطار رقم 2023 من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

ويتحرك القطار رقم 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، على أن يصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

وتتيح هذه المواعيد للمسافرين على خط القاهرة - الإسكندرية عدة خيارات للتحرك على مدار اليوم، وفق مواعيد القطارات المحددة في جدول التشغيل المعلن.

ما مواعيد قطارات تالجو اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة؟

يشمل جدول قطارات تالجو على خط «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 ثلاثة قطارات، مع اختلاف توقيتات المغادرة والوصول.

ويغادر القطار رقم 2022 من الإسكندرية الساعة 7:00 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساءً.

بينما يغادر القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

كما يغادر القطار رقم 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

وتوضح مواعيد التشغيل أن المسافرين على خط الإسكندرية - القاهرة يمكنهم الاختيار بين المواعيد المحددة للقطارات الثلاثة وفق جدول التشغيل الوارد لليوم.

هل توجد ملاحظة خاصة بموعد قطار تالجو رقم 2022؟

تتضمن مواعيد قطارات تالجو ملاحظة خاصة بالقطار رقم 2022، إذ ينطلق الساعة 9:00 صباحًا من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

وتأتي هذه الملاحظة ضمن البيانات الخاصة بتشغيل قطار تالجو رقم 2022، والتي يجب الانتباه إليها عند مراجعة موعد تحرك القطار من محطة الإسكندرية وفق الأيام المحددة.

ما مواعيد قطارات تالجو اليوم على خط القاهرة - أسوان؟

يتضمن جدول تشغيل قطارات تالجو على خط «القاهرة - أسوان» قطارين، أحدهما يتحرك من القاهرة إلى أسوان، والآخر يعمل في الاتجاه المقابل من أسوان إلى القاهرة.

ويغادر القطار رقم 2030 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

وفي الاتجاه المقابل، يغادر القطار رقم 2031 من أسوان يوميًا الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

وبذلك تشمل مواعيد قطارات تالجو على خط القاهرة - أسوان رحلات ليلية بين القاهرة وأسوان، وفق مواعيد التحرك والوصول الواردة في جدول التشغيل.

ما محطات وقوف قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان؟

يتوقف قطار تالجو على خط «القاهرة - أسوان» في عدد من المحطات، وتشمل الجيزة - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - إدفو - كوم أمبو - أسوان.

وتوضح قائمة المحطات مسار قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان، بداية من القاهرة مرورًا بالمحطات المحددة وصولًا إلى أسوان.

ما مواعيد التحرك والوصول لقطارات تالجو اليوم؟

تشمل مواعيد قطارات تالجو اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 رحلات على خط القاهرة - الإسكندرية وخط الإسكندرية - القاهرة، إلى جانب خط القاهرة - أسوان.

فعلى خط القاهرة - الإسكندرية، يغادر القطار رقم 2025 الساعة 8:00 صباحًا ويصل الساعة 10:30 صباحًا، بينما يغادر القطار رقم 2023 الساعة 2:00 ظهرًا ويصل الساعة 4:30 مساءً، ويغادر القطار رقم 2027 الساعة 7:00 مساءً ويصل الساعة 9:30 مساءً.

وعلى خط الإسكندرية - القاهرة، يغادر القطار رقم 2022 الساعة 7:00 مساءً ويصل الساعة 9:30 مساءً، بينما يغادر القطار رقم 2024 الساعة 2:00 ظهرًا ويصل الساعة 4:30 مساءً، ويغادر القطار رقم 2026 الساعة 6:50 مساءً ويصل الساعة 9:20 مساءً.

أما على خط القاهرة - أسوان، فيغادر القطار رقم 2030 القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي، بينما يغادر القطار رقم 2031 أسوان يوميًا الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

وتشمل خدمة قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة الخطين المحددين في جدول التشغيل، وهما «القاهرة - أسوان» و«القاهرة - الإسكندرية»، وفق المواعيد ومحطات الوقوف الواردة في البيانات المعلنة.

وتساعد معرفة مواعيد التحرك والوصول وأرقام القطارات ومحطات الوقوف المسافرين على اختيار الرحلة المناسبة لهم، خاصة مع اختلاف مواعيد قطارات تالجو بين الاتجاهات المختلفة على خطوط القاهرة والإسكندرية وأسوان.

ويأتي جدول تشغيل قطارات تالجو اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 متضمنًا مواعيد الرحلات المحددة على الخطين، إلى جانب الملاحظة الخاصة بموعد قطار 2022 في أيام الجمعة والعطلات الرسمية، ومحطات الوقوف المحددة على خط القاهرة - أسوان.