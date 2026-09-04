قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
ابنه يرافقه.. تشييع جثمان نجل شكري سرحان في أستراليا بعد تعذر نقله للقاهرة بسبب الجنسية
من ضبط السوق العقارية إلى «حياة كريمة».. أبرز تحركات وزارة الإسكان خلال أسبوع
حريق داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام.. والحماية المدنية تسيطر عليه
تعاون بين الرقابة المالية والبريد المصري لإتاحة خدمة بريدي للمراسلات الرسمية الإلكترونية
الجيش الأمريكي يعطل برامج تتبع الإعلانات على أجهزته لتأمين قواته بالشرق الأوسط
ما هو أفضل دعاء يوم الجمعة؟.. هذه الآية تعافيك من المصائب وتنصرك
التعليم تبحث مع جوجل التعاون في الابتكار والتكنولوجيا والمنصات الرقمية
السيدة انتصار السيسي عن «المتحف الكبير»: تجسيد لعظمة حضارة أبهرت العالم| صور
تنسيق الأزهر 2026.. فتح باب تسجيل الرغبات غدا إلكترونيًا عبر هذا الرابط
رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الأيام المقبلة
الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتا تطلق أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي.. وتستعد لمنافسة كبار السباق

ميتا
ميتا
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة ميتا Meta، أحدث وأقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي حتى الآن، مؤكدة أن النموذج الجديد يمثل خطوة كبيرة في مساعيها لمنافسة أبرز الشركات المتقدمة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وأتاحت الشركة للمطورين إمكانية الوصول إلى نموذج Muse Spark 1.3، أحدث إصدار من نموذجها الرئيسي، مع إمكانية استخدامه مقابل رسوم. 

ولن يقتصر إطلاق النموذج على المطورين لفترة طويلة، إذ تخطط ميتا لدمج قدراته تدريجيا في مجموعة من تطبيقاتها، من بينها إنستجرام وفيسبوك وMeta AI، خلال الأسابيع المقبلة.

ميتا: قفزة كبيرة في أداء النموذج
 

وصف ألكسندر وانج، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في ميتا، التحديث الجديد بأنه “أكبر قفزة حققناها حتى الآن على مستوى أداء النموذج”، مشيرا إلى تحسن كبير خصوصا في مهام البرمجة والمهام القائمة على الوكلاء الذكيين، وهي المهام التي يستطيع فيها الذكاء الاصطناعي تنفيذ سلسلة من الإجراءات نيابة عن المستخدم.

Meta AI

وقال وانج لـبلومبرج إن Muse Spark 1.3 ينافس نموذج Claude Fable 5.1 من شركة أنثروبيك، بل ويتفوق على GPT-5.6 Sol من OpenAI في بعض اختبارات البرمجة، في وقت تترقب فيه الصناعة أيضا نموذج Astra المرتقب من OpenAI.

ومع ذلك، ينبغي التعامل بحذر مع مثل هذه المقارنات، إذ إن نتائج اختبارات الأداء المعيارية لا تعكس بالضرورة المستوى الحقيقي للنموذج في جميع الاستخدامات، كما أن تفوق نموذج في مهمة معينة لا يعني تفوقه في مهام أخرى.

كفاءة أعلى وفهم أفضل للسياق


وتقول ميتا إن Muse Spark 1.3 حصل على مجموعة من التحسينات الداخلية التي تهدف إلى رفع كفاءته وقدرته على التعامل مع المهام المعقدة.

ومن أبرز هذه التحسينات أن النموذج يحتاج إلى عدد أقل من الرموز بنسبة 25% لإنجاز المهام، ما يعني تشغيله بكفاءة أعلى وتقليل الموارد المطلوبة لتنفيذ الطلبات.

كما أصبح قادرا على إدارة عدة مسارات عمل في الوقت نفسه بدلا من الاضطرار إلى تشغيل جلسات منفصلة لكل مهمة، إلى جانب تحسين قدرته على الاحتفاظ بالسياق وفهمه عند التعامل مع تعليمات طويلة ومعقدة.

وتقول ميتا أيضا إن النموذج أصبح أكثر قدرة على إدراك حدوده الخاصة، إذ يمكنه التوقف وطلب توضيح من المستخدم قبل تنفيذ إجراء لا يمكن التراجع عنه.

هل تطلق ميتا أوزان النموذج؟


ولم تحسم ميتا بعد ما إذا كانت ستتيح أوزان Muse Spark 1.3، وهي الملفات التي تمثل الأساس الذي يمكن للمطورين الخارجيين البناء عليه وتطوير نماذج أو تطبيقات جديدة باستخدام النموذج.

في المقابل، لا تزال الشركة تعتزم إطلاق أوزان الإصدار الأقدم Muse Spark 1.2.

الأسعار دون تغيير


وبالنسبة إلى التكلفة، لن يضطر المطورون إلى دفع رسوم أعلى مقارنة باستخدام Muse Spark 1.2، وفقا لما لـ بلومبرج.

وأشار المسؤول إلى أن الإقبال على منصة ميتا المخصصة للمطورين كان قويا، موضحا أن بعض المستخدمين يستهلكون تريليونات من الرموز أسبوعيا.

وتواصل ميتا في الوقت نفسه إنفاق مبالغ ضخمة على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لها، لكن إطلاق Muse Spark 1.3 يعكس محاولة واضحة من الشركة لتقليص الفجوة مع منافسيها في هذا المجال، عبر تحسينات متتالية في الأداء والكفاءة والقدرات القائمة على الوكلاء الذكيين.

ذكاء اصطناعي ميتا Muse Spark 13 Meta AI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

خوان بيزيرا

الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتحرك لحماية جوهرته المصرية.. مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم

بيراميدز

موكوينا يرفض كشف عروض الدوري المصري.. ويفاجئ الجميع باختياراته لمنتخب مصر

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وبطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة الليلة

عبدالمنعم

المدير الرياضي لنيس: عبد المنعم يتمتع بخصائص رائعة.. لكنه لا يفهم ما يقوله المدرب

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد