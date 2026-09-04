ميتا تطلق أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي.. وتستعد لمنافسة كبار السباق

أطلقت شركة ميتا Meta، أحدث وأقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي حتى الآن، مؤكدة أن النموذج الجديد يمثل خطوة كبيرة في مساعيها لمنافسة أبرز الشركات المتقدمة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وأتاحت الشركة للمطورين إمكانية الوصول إلى نموذج Muse Spark 1.3، أحدث إصدار من نموذجها الرئيسي، مع إمكانية استخدامه مقابل رسوم.

ولن يقتصر إطلاق النموذج على المطورين لفترة طويلة، إذ تخطط ميتا لدمج قدراته تدريجيا في مجموعة من تطبيقاتها، من بينها إنستجرام وفيسبوك وMeta AI، خلال الأسابيع المقبلة.

ميتا: قفزة كبيرة في أداء النموذج



وصف ألكسندر وانج، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في ميتا، التحديث الجديد بأنه “أكبر قفزة حققناها حتى الآن على مستوى أداء النموذج”، مشيرا إلى تحسن كبير خصوصا في مهام البرمجة والمهام القائمة على الوكلاء الذكيين، وهي المهام التي يستطيع فيها الذكاء الاصطناعي تنفيذ سلسلة من الإجراءات نيابة عن المستخدم.

Meta AI

وقال وانج لـبلومبرج إن Muse Spark 1.3 ينافس نموذج Claude Fable 5.1 من شركة أنثروبيك، بل ويتفوق على GPT-5.6 Sol من OpenAI في بعض اختبارات البرمجة، في وقت تترقب فيه الصناعة أيضا نموذج Astra المرتقب من OpenAI.

ومع ذلك، ينبغي التعامل بحذر مع مثل هذه المقارنات، إذ إن نتائج اختبارات الأداء المعيارية لا تعكس بالضرورة المستوى الحقيقي للنموذج في جميع الاستخدامات، كما أن تفوق نموذج في مهمة معينة لا يعني تفوقه في مهام أخرى.

كفاءة أعلى وفهم أفضل للسياق



وتقول ميتا إن Muse Spark 1.3 حصل على مجموعة من التحسينات الداخلية التي تهدف إلى رفع كفاءته وقدرته على التعامل مع المهام المعقدة.

ومن أبرز هذه التحسينات أن النموذج يحتاج إلى عدد أقل من الرموز بنسبة 25% لإنجاز المهام، ما يعني تشغيله بكفاءة أعلى وتقليل الموارد المطلوبة لتنفيذ الطلبات.

كما أصبح قادرا على إدارة عدة مسارات عمل في الوقت نفسه بدلا من الاضطرار إلى تشغيل جلسات منفصلة لكل مهمة، إلى جانب تحسين قدرته على الاحتفاظ بالسياق وفهمه عند التعامل مع تعليمات طويلة ومعقدة.

وتقول ميتا أيضا إن النموذج أصبح أكثر قدرة على إدراك حدوده الخاصة، إذ يمكنه التوقف وطلب توضيح من المستخدم قبل تنفيذ إجراء لا يمكن التراجع عنه.

هل تطلق ميتا أوزان النموذج؟



ولم تحسم ميتا بعد ما إذا كانت ستتيح أوزان Muse Spark 1.3، وهي الملفات التي تمثل الأساس الذي يمكن للمطورين الخارجيين البناء عليه وتطوير نماذج أو تطبيقات جديدة باستخدام النموذج.

في المقابل، لا تزال الشركة تعتزم إطلاق أوزان الإصدار الأقدم Muse Spark 1.2.

الأسعار دون تغيير



وبالنسبة إلى التكلفة، لن يضطر المطورون إلى دفع رسوم أعلى مقارنة باستخدام Muse Spark 1.2، وفقا لما لـ بلومبرج.

وأشار المسؤول إلى أن الإقبال على منصة ميتا المخصصة للمطورين كان قويا، موضحا أن بعض المستخدمين يستهلكون تريليونات من الرموز أسبوعيا.

وتواصل ميتا في الوقت نفسه إنفاق مبالغ ضخمة على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لها، لكن إطلاق Muse Spark 1.3 يعكس محاولة واضحة من الشركة لتقليص الفجوة مع منافسيها في هذا المجال، عبر تحسينات متتالية في الأداء والكفاءة والقدرات القائمة على الوكلاء الذكيين.