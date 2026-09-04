القبض على طالب يدير صفحة لبيع المخدرات على فيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامة بإدارة صفحة لبيع المخدرات على السوشيال ميديا.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية)، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.