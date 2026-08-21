ميتا تطلق تطبيق Meta AI مستقلا لأجهزة ماك

بدأت شركة ميتا Meta، طرح تطبيق مستقل لمساعدها للذكاء الاصطناعي Meta AI على أجهزة ماك، في خطوة جديدة لتعزيز أدوات الذكاء الاصطناعي الموجهة لأصحاب الأعمال وصناع المحتوى الذين يعتمدون على فيسبوك وإنستجرام لإدارة أعمالهم والترويج لها.

ويقدم التطبيق الجديد مجموعة من القدرات التي لا تتوفر حاليا بالطريقة نفسها عبر موقع Meta AI أو تطبيق الهاتف، أبرزها إمكانية مشاركة جزء من شاشة جهاز ماك مع المساعد، ليتمكن من رؤية ما يعمل عليه المستخدم وتقديم إجابات وإرشادات أكثر دقة.

وترى ميتا أن هذه الميزة ستكون مفيدة بشكل خاص لأصحاب الأعمال، إذ يمكنهم الحصول على مساعدة في إعداد المنشورات والإعلانات والمحتوى التسويقي وغيرها من المهام.

Meta AI يتصل بأدوات الأعمال



تعمل ميتا أيضا على توسيع قدرات Meta AI ليتمكن من الاستفادة من المزيد من الأدوات والبيانات المرتبطة بالأعمال، بما في ذلك أدوات التحليلات والإعلانات التابعة للشركة.

وسيتمكن أصحاب الحسابات الاحترافية على فيسبوك وإنستجرام من ربط Meta AI بخدمة Google Workspace، بما يسمح للمساعد بالوصول إلى المستندات وجداول البيانات وغيرها من المعلومات المتعلقة بأعمالهم.

وبحسب ميتا، ستساعد هذه الإمكانات الشركات على إدارة حملاتها الإعلانية بصورة أفضل والحصول على نصائح مصممة وفق طبيعة كل نشاط تجاري.

Meta AI

ويمكن للمستخدم، على سبيل المثال، طرح أسئلة على Meta AI حول أداء نشاطه التجاري، ليقدم المساعد إجابات تستند إلى معلومات خاصة لا تتوفر إلا لدى ميتا، مثل معدلات التفاعل مع الحساب وأداء الإعلانات.

كما يمكن للمستخدم الحصول على معلومات متاحة للعامة حول العلامات التجارية المنافسة، وكيف تعمل على بناء حضورها عبر منصات ميتا.

خطوة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي



تأتي هذه التحديثات ضمن مساعي ميتا للاستفادة من قاعدة المستخدمين الضخمة لمنصاتها في الترويج لأدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لإدارة الأعمال والتسويق.

وكانت الشركة قد أطلقت مؤخرا وكيلا للبرمجة بالذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل من بعض المنتجات المنافسة، فيما سبق أن تحدث الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عن رغبته في تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين مستقبلا على إدارة أعمال المستخدم بالكامل.

وقد تسهم هذه الخطوة أيضا في جذب المزيد من المستخدمين إلى خدمات الاشتراك المدفوعة في Meta AI.

ورغم أن تطبيق Meta AI الجديد على أجهزة ماك متاح مجانا، بدأت الشركة تدريجيا في فرض حدود استخدام على بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما، والتي تتطلب الاشتراك في خطة Meta One.