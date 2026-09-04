هيوماين السعودية تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي humain-m3 المتخصص في اللغة العربية

أطلقت شركة "هيوماين" (HUMAIN) السعودية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد "humain-m3" المتخصص في معالجة وفهم اللغة العربية، في نسخة تجريبية بحثية خلال فعاليات مؤتمر "LEAP 2026" التقني في الرياض، بهدف سد الفجوة اللغوية وبناء منظومة ذكاء اصطناعي عربية رائدة، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع البوابة التقنية بالتعاون مع موقع هاشتاق عربي.

معمارية النموذج وتدريبه على تريليون رمز عربي أصلي

أوضح التقرير أن تطوير النموذج جرى بتكليف لشركة "MiniMax" الصينية استناداً إلى سلسلة نماذج "MiniMax-M3" المتقدمة؛ حيث يعتمد النموذج على بنية "خليط الخبراء" (Mixture-of-Experts) ويضم 428 مليار معامل (Parameters). وخضع النموذج لتدريب مسبق ومكثف باستخدام أكثر من تريليون رمز (Token) مستخلص من المحتوى العربي الأصلي، لتعزيز قدراته في الاستدلال اللغوي المعقد والتعامل السلس مع التراكيب والبلاغة العربية مقارنة بالنماذج المترجمة.

صدارة الاختبارات المعيارية

أشار المصدر إلى أن التقييمات الرسمية أظهرت تحقيق "humain-m3" أعلى متوسط أداء بين نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي جرى اختبارها عبر سبعة اختبارات معيارية عامة للغة العربية.

وأتاحت الشركة النموذج في مرحلته الأولى للأغراض البحثية والاختبار عبر منصة "HUMAIN Node" السحابية، والتي تتيح للمطورين والباحثين والمؤسسات اختبار قدرات الاستدلال وتقديم الملاحظات البرمجية، تمهيداً للإطلاق المفتوح لأوزان النموذج بموجب ترخيص مجتمعي "MiniMax Community License" خلال الشهر المقبل بعد استكمال اختبارات الأمان والمواءمة.

تصريحات الرئيس التنفيذي

واوضح تقرير موقع البوابة التقنية تصريحات طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين، والتي أكد فيها: "إن اللغة العربية يتحدث بها مئات الملايين من الأشخاص، لكنها لا تزال ممثلة بنحو محدود في طليعة تقنيات الذكاء الاصطناعي، والشركة تستثمر بقوة لتغيير هذا الواقع".

وأضاف أمين أن إتاحة النموذج عبر منصة HUMAIN Node تمنح المبتكرين فرصة حقيقية لبناء الجيل القادم من التطبيقات الذكية الموجهة للناطقين بالعربية في مختلف المجالات والقطاعات.

بناء منظومة الذكاء الاصطناعي السيادي

ذكرت المصادر التقنية أن هذا المشروع يشكل ركيزة ضمن خطة المملكة العربية السعودية لتطوير منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي السيادي، تشمل الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق والحوسبة الفائقة؛ وتعمل هيوماين بالتوازي على تطوير منتجاتها ونماذجها الخاصة مثل عائلة نماذج "علّام" (ALLAM) بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.