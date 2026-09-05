جوجل تطرح هواتف Pixel 11 بميزات ذكاء اصطناعي للتحكم في التطبيقات

طرحت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية رسمياً هواتفها الذكية الجديدة "Pixel 11" و"Pixel 11 Pro" في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 900 دولار، معتمدة على ترقيات برمجية غير مسبوقة تمنح مساعد الذكاء الاصطناعي "Gemini" القدرة على التحكم المباشر في التطبيقات وإدارة مهام المستخدمين اليومية، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع صحيفة الشرق الأوسط نقلاً عن خدمة صحيفة The New York Times الإخبارية.

برمجيات Gemini Intelligence

أوضح التقرير أن هواتف بيكسل الجديدة تعد أول أجهزة تدعم ميزة "Gemini Intelligence"، وهي منظومة برمجية تتيح للذكاء الاصطناعي تنفيذ سلاسل أوامر معقدة داخل التطبيقات نيابة عن المستخدم؛ مثل طلب حجز طاولة لشخصين في المطاعم عبر تطبيق "OpenTable" بمجرد التحدث للمساعد، أو إملاء قوائم المشتريات والمقاضي المنزلية ليقوم المساعد بإنشائها وجدولتها عبر تطبيق "Instacart" للتسليم السريع من المتاجر الكبرى، وذلك عبر الضغط المطول على زر التشغيل الجانبي للهاتف لاستدعاء المساعد الصوتي.

وضع الكاميرا الذكي Magic Capture

أشار المصدر إلى أن جوجل زودت هواتف بيكسل 11 بوضع تصوير جديد أطلقت عليه اسم "ماجيك كابتشر" (Magic Capture)، يمكن تفعيله بالضغط على أيقونة نجمة جيميناي داخل تطبيق الكاميرا؛ حيث تسجل الكاميرا مقطع فيديو فائق السرعة وتتولى خوارزميات الذكاء الاصطناعي فرز اللقطات واختيار أفضل صورة تلقائياً، مثل التقاط صور الأطفال كثيري الحركة وتجاوز اللقطات التي تظهر فيها الأعين مغمضة أو التعبيرات العابسة، مع منح المستخدمين حرية تعديل واختيار لقطات بديلة من الفيديو المسجل.

أداة الدبلجة الصوتية الفورية ومحاكاة نبرة المتحدث

واوضح تقرير صحيفة الشرق الأوسط أن الميزة الأكثر لفتاً للانتباه في هاتف "Pixel 11 Pro" (المطروح بسعر 1100 دولار) تتمثل في خاصية الترجمة الصوتية والدبلجة التلقائية الفورية لمقاطع الفيديو عبر يوتيوب وحلقات البودكاست؛ حيث تظهر نافذة تفاعلية تعرض دبلجة الصوت للغات مختلفة مع محاكاة وتقليد نبرة صوت المتحدث الأصلي، على غرار ميزات الترجمة الحية في السماعات الذكية المتقدمة، لتسهيل متابعة المحتوى الأجنبي دون الحاجة لقراءة النصوص المترجمة.

رهان جوجل على الذكاء الاصطناعي

ذكر التقرير أن رهان جوجل على دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في سلسلة بيكسل يهدف إلى جعل المساعد الذكي بديلاً رئيسياً لواجهات التطبيقات التقليدية ونظام التشغيل بمرور الوقت، في محاولة لنقل تجربة استخدام الهواتف من النقر اليدوي إلى الأوامر الحوارية المؤتمتة، بالتزامن مع استعداد شركة آبل لاختبار نهج مقارب في تحديثات هواتف آيفون المقبلة، مما يعزز تأثير أفكار جوجل في توجيه الابتكارات المستقبلية لصناعة الهواتف الذكية عالمياً.