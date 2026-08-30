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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قائمة الأجهزة التي ستتوقف عن دعم تطبيق Android Auto بالسيارات

أجهزة ستتوقف عن دعم تطبيق Android Auto بالسيارات
أجهزة ستتوقف عن دعم تطبيق Android Auto بالسيارات
إبراهيم القادري

تم تطوير برنامج android auto من قبل شركة Google ليتيح للسائق ربط هاتفه الذكي بنظام الترفيه في سيارته، مما يمنحه واجهة مبسطة وآمنة للتحكم بالمميزات الموجودة في الهاتف من خلال شاشة الترفيه المركزية في السيارة أو من خلال الأوامر الصوتية.

أجهزة ستتوقف عن دعم تطبيق Android Auto بالسيارات

ويعمل هذا النظام علي تقليل احتمالية تشتت السائق أثناء القيادة، والسماح له باستخدام التطبيقات الضرورية مثل الخرائط، والموسيقى، وإجراء المكالمات بطريقة ذكية وسلسة وآمنة.

-  الأجهزة التي ستتوقف عن دعم تطبيق Android Auto بالسيارات :

أجهزة ستتوقف عن دعم تطبيق Android Auto بالسيارات

سيتوقف دعم تطبيق Android Auto لاسلكياً في تقديم بعض المميزات عن الهواتف القديمة التي تعمل بنظام Android 10 أو الإصدارات الأقدم، وسيشترط للتشغيل اللاسلكي هواتف بنظام Android 11 أحدث.

- متطلبات توافق تطبيق Android Auto الجديد :

الهواتف القديمة

الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 10 أو أقل لم تعد تدعم تشغيل ميزات أندرويد أوتو بالشكل السلس وتم إيقاف التطبيق المستقل لشاشات الهواتف تماماً لصالح الأنظمة المدمجة.

أجهزة ستتوقف عن دعم تطبيق Android Auto بالسيارات

الاشتراطات اللاسلكية

يتطلب الاتصال اللاسلكي نظام Android 11 أو أحدث، مع دعم شبكات واي فاي بتردد 5 جيجاهرتز.

توجه شركات السيارات

بدأت بعض الشركات الكبرى مثل جنرال موتورز (General Motors) في الاستغناء عن دعم أنظمة أندرويد أوتو وأبل كاربلاي في سياراتها الجديدة لصالح أنظمة تشغيل داخلية متكاملة.

- متطلبات تشغيل Android Auto على شاشة السيارة :

أجهزة ستتوقف عن دعم تطبيق Android Auto بالسيارات

- هاتف يعمل بنظام Android 11 أو أحدث

- سيارة متوافقة مع Android Auto

- كابل USB عالي الجودة

- كيف يمكن تحديث اندرويد اوتو :

يمكن تحديث تطبيق اندرويد للسيارات  من خلال متجر Google Play، بعد التأكد أن ميزة التحديث التلقائي مفعلة على هاتفك، ويمكنك التأكد بالفعل من أنك تستخدم أحدث إصدار من خلال الخطوات التالية :

أجهزة ستتوقف عن دعم تطبيق Android Auto بالسيارات

1- فتح Google Play Store على الهاتف

2- بحث عن Android Auto

وجدير بالذكر انه إذا كان هناك تحديث متاح، سوف يظهر زر "تحديث Update" بجانب اسم التطبيق، وإن لم يظهر زر التحديث، فهذا يعني أنك تستخدم أحدث نسخة حالياً .

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