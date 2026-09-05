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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رئيس اتحاد ألعاب القوى: نسعي للفوز بميدالية أولمبية في لوس أنجلوس .. نركز على إعداد جيل جديد قادر على المنافسة الدولية

حاتم فودة
حاتم فودة
الإسماعيلية انجي هيبة

عقد الاتحاد المصري لألعاب القوى، برئاسة العميد حاتم فودة، اليوم الجمعة، مؤتمراً صحفياً بالمركز الأولمبي للفرق القومية بالمعادي، للإعلان عن تفاصيل البطولة العربية الثانية عشرة للناشئين والناشئات لألعاب القوى 2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري، على مضمار المركز الأولمبي، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.


وتشهد البطولة مشاركة 15 دولة عربية، هي: مصر "الدولة المستضيفة"، والأردن، والبحرين، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، والكويت، وسوريا، والمغرب، وتونس، وجيبوتي، وسلطنة عمان، ولبنان، وليبيا، بمشاركة نحو 276 لاعباً ولاعبة.

وفي مستهل كلمته، رحب العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالعميد علي إبراهيم الشيخي، رئيس الاتحاد العربي والسعودي لألعاب القوى، والوفود العربية ومسؤولي الاتحاد العربي وممثلي وسائل الإعلام.

ووجه فودة الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للاتحاد يمثل عاملا أساسيا في تطوير اللعبة، قائلاً: "لولا دعم وزارة الشباب والرياضة للاتحاد، ما كنا حققنا ما وصلنا إليه، فالوزارة تقف دائماً بجانبنا وهي الداعم الأول لألعاب القوى".

وأكد رئيس الاتحاد المصري أن استضافة مصر للبطولة تأتي في توقيت مهم للغاية، باعتبارها إحدى المحطات الرئيسية لإعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأفريقية 2027 ودورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار، مشيرا إلى أن توقيت البطولة يمثل فرصة مثالية لاختبار جاهزية اللاعبين قبل المشاركة في البطولات الكبرى.

وتحدث فودة عن طموحات ألعاب القوى المصرية خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعبين المصريين على تحقيق إنجاز أولمبي، وقال: "أعدكم بميدالية أولمبية في لوس أنجلوس بنسبة 99%".

وتطرق رئيس الاتحاد إلى مشاركة المنتخب المصري في دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة، موضحا أن النتائج لم تكن على مستوى الطموحات في بعض المنافسات، وقال إن اللاعبة بسنت حميدة كانت مرشحة بقوة لتحقيق ميدالية في سباق 400 متر، إلا أنها تعرضت لإصابة قبل 48 ساعة فقط من المنافسات، وهو ما أثر على مشاركتها، مضيفًا: "كنا نتمنى أن تحقق بسنت حميدة الميدالية، لكن الإصابة جاءت في توقيت صعب وسنظل داعمين لها، فهي قدمت الكثير لألعاب القوى المصرية، وكانت نجمة الدورة السابقة، وسنواصل مساندتها خلال الفترة المقبلة".

وأشار فودة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها ألعاب القوى المصرية في بطولة العالم تحت 20 سنة، والتي شهدت مشاركة 10 لاعبين ولاعبات، بواقع 4 في منافسات دفع الجلة، و4 في رمي الرمح، و2 في سباقات الموانع، مؤكداً أن هذه المشاركات تمثل جزءاً من خطة إعداد جيل جديد قادر على المنافسة الدولية.

وأوضح أن مستوى ألعاب القوى العربية والمصرية يشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، في ظل زيادة عدد البطولات الإقليمية والعربية، إلى جانب الدعم الذي يقدمه الاتحاد العربي، والتنسيق المستمر بين الاتحادات العربية.

كما أشاد فودة بالنتائج التي حققها المنتخب المغربي في بطولة العالم تحت 20 سنة، موجهاً التهنئة للاتحاد المغربي، وكذلك للاتحاد الجزائري، ومؤكداً أهمية استمرار التعاون بين الاتحادات العربية من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى بالتجربة السعودية في تطوير ألعاب القوى للسيدات، مؤكداً أن توسيع قاعدة المشاركة والممارسة يمثل أحد أهم عوامل تطور اللعبة عربياً.

من جانبه، أعرب العميد علي إبراهيم الشيخي، رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، عن سعادته بالتواجد في مصر، مؤكداً أن الدولة المصرية حافظت على مكانتها الرائدة في ألعاب القوى العربية منذ تأسيس اللعبة قائلاً : " مصر حققت على مدار تاريخ المنافسات العربية أعلى حصيلة من الميداليات موجهًا الشكر إلى الاتحاد المصري برئاسة العميد حاتم فودة، على حسن الاستضافة والتنظيم واستقبال جميع الوفود العربية المشاركة في البطولة.

وأوضح الشيخي أن البطولة تشهد مشاركة 276 لاعبًا ولاعبة، مؤكدًا أن هذا العدد يعكس أهمية البطولة وقوة المنافسة المنتظرة بين المنتخبات العربية، مشيرًا إلى أن اختيار مصر لاستضافة البطولة جاء لما تمتلكه من بنية رياضية قوية وخبرات تنظيمية كبيرة، مؤكدًا أن مصر سبق لها استضافة العديد من البطولات العربية والدولية في مختلف الألعاب، إلى جانب امتلاكها كوادر فنية وإدارية قادرة على إنجاح هذه الأحداث.

ووجه رئيس الاتحاد العربي الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، على دعمه للاتحادات الرياضية العربية ولرياضة ألعاب القوى، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق من أجل تطوير اللعبة على المستوى العربي.

من جانبه، أكد محمد أبو فندي، مدير البطولة، أن البطولة تحظى بأهمية كبيرة من الناحية الفنية والتنظيمية، خاصة أنها تستهدف مرحلة عمرية مهمة، تضم مواليد 2009 و2010.

وأوضح أن اختيار موعد إقامة البطولة جاء وفق رؤية فنية مدروسة، باعتبارها آخر محطة إعداد مهمة قبل دورة الألعاب الأفريقية 2027 ودورة الألعاب الأولمبية للشباب، مشيرًا إلى أنها تمثل بروفة قوية للاعبين والأجهزة الفنية قبل خوض الاستحقاقات الكبرى المقبلة.
وأكد أبو فندي أن الاتحاد المصري يعمل على توفير كافة عناصر النجاح للبطولة، بما يضمن خروج المنافسات بالشكل الذي يليق باسم مصر ومكانتها في ألعاب القوى العربية.

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