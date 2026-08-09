جوجل تطلق ميزة الرصيد المخصص للأطفال في Google Wallet

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة في تطبيق Google Wallet، تتيح للآباء في الولايات المتحدة إنشاء رصيد مخصص وآمن لأطفالهم ومراهقيهم ممن هم دون سن 18 عامًا، بهدف منحهم وسيلة رقمية للدفع مع الاحتفاظ بالرقابة الأبوية الكاملة، وفقًا لما ذكرته عدة تقارير تقنية اليوم.

تفاصيل الميزة وطريقة عملها

أوضحت التقارير أن الميزة الجديدة تسمح للآباء بتحويل الأموال مباشرة من حساباتهم إلى "رصيد آمن" (secure balance) داخل محفظة أطفالهم الرقمية.

ويمكن للأطفال والمراهقين استخدام هذا الرصيد لإجراء عمليات دفع غير تلامسية (contactless) عبر تقنية NFC في المتاجر الفعلية، باستخدام هواتفهم التي تعمل بنظام Android أو ساعات Wear OS.

وأكدت جوجل أن هذه الميزة لا تدعم عمليات الشراء عبر الإنترنت أو داخل التطبيقات، وهي مصممة حصريًا للمعاملات الشخصية في نقاط البيع التي تقبل Google Pay.

الرقابة الأبوية عبر Family Link

أشارت المصادر إلى أن إدارة هذا الرصيد تتم بالكامل من خلال تطبيق Family Link الخاص بالرقابة الأبوية، حيث يمكن للوالدين:

تحويل الأموال يدويًا، مع التخطيط لدعم الدفعات التلقائية والدورية (مثل المصروف الأسبوعي) في تحديث مستقبلي.

تحديد حدود يومية للإنفاق.

مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي وتلقي إشعارات فورية بكل عملية شراء.

قفل أو فتح الرصيد عن بُعد فورًا في حالة فقدان الجهاز أو لأي سبب آخر، مع إمكانية تفعيل "وقت مستقطع للإنفاق" (spending timeout).

شروط الاستخدام والتوفر

ذكرت المصادر أن الميزة متاحة حاليًا للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط، ويتطلب تفعيلها أن يكون الطفل دون 18 عامًا ولديه حساب Google خاضع للإشراف (supervised Google Account) ضمن مجموعة عائلية على Google (Family Group).

ولا يحتاج الطفل إلى حساب مصرفي خاص به لاستخدام هذه الميزة. وأشارت جوجل إلى أنه يمكن رفع الإشراف عن الحساب عندما يبلغ الطفل 13 عامًا، لكن ذلك سيؤدي إلى إغلاق الرصيد المتبقي وإعادة الأموال إلى الوالدين.

السياق التنافسي

أشارت التحليلات إلى أن هذه الخطوة تضع Google Wallet في منافسة مباشرة مع خدمات مشابهة مثل Apple Cash Family من آبل، بالإضافة إلى تطبيقات مخصصة مثل Greenlight التي تقدم بطاقات خصم مسبقة الدفع تحت رقابة الوالدين.

وتهدف جوجل من خلال هذه الميزة إلى تقديم طريقة عملية لتعليم الأطفال عادات مالية سليمة ومنحهم استقلالية مالية محدودة دون الحاجة لفتح حساب مصرفي كامل.