قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق ميزة الرصيد المخصص للأطفال في Google Wallet

Google Wallet
Google Wallet
احمد الشريف

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة في تطبيق Google Wallet، تتيح للآباء في الولايات المتحدة إنشاء رصيد مخصص وآمن لأطفالهم ومراهقيهم ممن هم دون سن 18 عامًا، بهدف منحهم وسيلة رقمية للدفع مع الاحتفاظ بالرقابة الأبوية الكاملة، وفقًا لما ذكرته عدة تقارير تقنية اليوم.

تفاصيل الميزة وطريقة عملها

أوضحت التقارير أن الميزة الجديدة تسمح للآباء بتحويل الأموال مباشرة من حساباتهم إلى "رصيد آمن" (secure balance) داخل محفظة أطفالهم الرقمية.

ويمكن للأطفال والمراهقين استخدام هذا الرصيد لإجراء عمليات دفع غير تلامسية (contactless) عبر تقنية NFC في المتاجر الفعلية، باستخدام هواتفهم التي تعمل بنظام Android أو ساعات Wear OS. 

وأكدت جوجل أن هذه الميزة لا تدعم عمليات الشراء عبر الإنترنت أو داخل التطبيقات، وهي مصممة حصريًا للمعاملات الشخصية في نقاط البيع التي تقبل Google Pay.

الرقابة الأبوية عبر Family Link

أشارت المصادر إلى أن إدارة هذا الرصيد تتم بالكامل من خلال تطبيق Family Link الخاص بالرقابة الأبوية، حيث يمكن للوالدين:

تحويل الأموال يدويًا، مع التخطيط لدعم الدفعات التلقائية والدورية (مثل المصروف الأسبوعي) في تحديث مستقبلي.

تحديد حدود يومية للإنفاق.

مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي وتلقي إشعارات فورية بكل عملية شراء.

قفل أو فتح الرصيد عن بُعد فورًا في حالة فقدان الجهاز أو لأي سبب آخر، مع إمكانية تفعيل "وقت مستقطع للإنفاق" (spending timeout).

شروط الاستخدام والتوفر

ذكرت المصادر أن الميزة متاحة حاليًا للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط، ويتطلب تفعيلها أن يكون الطفل دون 18 عامًا ولديه حساب Google خاضع للإشراف (supervised Google Account) ضمن مجموعة عائلية على Google (Family Group). 

ولا يحتاج الطفل إلى حساب مصرفي خاص به لاستخدام هذه الميزة. وأشارت جوجل إلى أنه يمكن رفع الإشراف عن الحساب عندما يبلغ الطفل 13 عامًا، لكن ذلك سيؤدي إلى إغلاق الرصيد المتبقي وإعادة الأموال إلى الوالدين.

السياق التنافسي

أشارت التحليلات إلى أن هذه الخطوة تضع Google Wallet في منافسة مباشرة مع خدمات مشابهة مثل Apple Cash Family من آبل، بالإضافة إلى تطبيقات مخصصة مثل Greenlight التي تقدم بطاقات خصم مسبقة الدفع تحت رقابة الوالدين. 

وتهدف جوجل من خلال هذه الميزة إلى تقديم طريقة عملية لتعليم الأطفال عادات مالية سليمة ومنحهم استقلالية مالية محدودة دون الحاجة لفتح حساب مصرفي كامل.

Google Wallet جوجل Android Wear OS NFC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

ترشيحاتنا

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد