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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ريلمي تطلق سلسلة هواتف realme C100 في السوق المصري ببطارية 8000 أمبير

ريلمي
ريلمي
أ ش أ

أطلقت شركة "ريلمي" رسميًا سلسلة هواتف realme C100، التي تضم هاتفي realme C100 وrealme C100x، بالسوق المصري ببطارية Titan بسعة 8000 مللي أمبير.

وشهدت فعالية الإطلاق مشاركة عدد من الشباب ومحبي العلامة التجارية وممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين وصناع المحتوى، إلى جانب نجوم الكوميديا وليد المغازي وحازم راغب وبولا صامويل، الذين قدموا عروضًا وتحديات تفاعلية مستوحاة من مزايا السلسلة واستخداماتها اليومية.

ويأتي الإطلاق في إطار التعاون المستمر بين "ريلمي" وسفير علامتها التجارية إمام عاشور، بما يعكس توجه الشركة نحو تقديم منتجات تجمع بين الأداء والبطارية طويلة العمر والمتانة، مع الاستعانة بأساليب مبتكرة للتواصل مع الشباب.

وتتصدر بطارية Titan بسعة 8000 مللي أمبير أبرز مواصفات سلسلة realme C100، إذ توفر، وفقًا للشركة، ما يصل إلى 1.7 يوم من الاستخدام المكثف. كما تحافظ البطارية على ما لا يقل عن 80% من صحتها بعد 1600 دورة شحن، بما يدعم استخدامها لفترة تصل إلى سبع سنوات، إلى جانب دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

وأوضحت الشركة أن هاتف realme C100 حصل على المركز الأول عالميًا في تصنيف "AnTuTu" للاستخدام المكثف طوال اليوم، مشيرة إلى أن السلسلة تجمع بين البطارية طويلة الأمد ومقاومة السقوط، ومقاومة المياه بمعيار IP69 Pro، فضلًا عن شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز لتوفير تجربة أكثر سلاسة في الألعاب والاستخدام اليومي.

ومن المقرر أن تتوفر سلسلة realme C100 في السوق المصرية اعتبارًا من 20 أكتوبر الجاري، عبر المتجر الرسمي للشركة وقنوات البيع المعتمدة.

شركة ريلمي هواتف السوق المصري

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