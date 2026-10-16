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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأغنية الدعائية لفيلم ولا كان عالبال.. ياسمينا العبد وتامر حسني يقدمان اتنين مجانين

ياسمينا العبد وتامر حسني يقدمان «اتنين مجانين».. الأغنية الدعائية لفيلم «ولا كان عالبال»
ياسمينا العبد وتامر حسني يقدمان «اتنين مجانين».. الأغنية الدعائية لفيلم «ولا كان عالبال»
أوركيد سامي

أطلقت أغنية «اتنين مجانين» بصوت الفنانة ياسمينا العبد والنجم تامر حسني، لتكون الأغنية الدعائية لفيلم «ولا كان عالبال»، وأصبحت متاحة عبر جميع المنصات الموسيقية.
وتدور أحداث الفيلم في مدينة الأقصر حول فتاة يحاول والدها إبعادها عن شخص آخر، فيستعين بمرشد سياحي ليدخل حياتها، قبل أن تتشابك المشاعر في حكاية رومانسية عن الحب وتوقيته.
ويشارك في بطولة الفيلم نور النبوي وياسمينا العبد ومروان المسلماني وجودي السوفياني. الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، وإنتاج أحمد بدوي، ومن إنتاج شركة Film Square Productions، وتتولى شركة Orient Films توزيعه.


ومن المقرر طرح «ولا كان عالبال» في جميع دور العرض السينمائية المصرية يوم 21 أكتوبر، وفي مختلف أنحاء الوطن العربي يوم 29 أكتوبر.

https://www.instagram.com/reel/DekFYJ-F6G2/?rpxt=YXltbjBoN2ZvNHA2

https://www.instagram.com/music_yard_official?xtok=c3Y0MDl0NGxrODc0

ياسمينا العبد اخبار الفن نجوم الفن تأمر حسني

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