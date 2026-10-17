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مواعيد مباريات اليوم السبت 17- 10- 2026 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مواعيد مباريات اليوم السبت 17- 10- 2026 والقنوات الناقلة

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير للمباريات المرتقبة.

وتتصدر مواجهات اليوم مباراة ريال بيتيس أمام برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني، إلى جانب اللقاء المنتظر بين بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني، فضلًا عن عدد من المباريات المهمة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال إفريقيا والدوري التركي.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

تتواصل منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا بإقامة عدة مواجهات قوية، حيث تسعى الفرق المشاركة إلى تحقيق نتائج إيجابية ومواصلة مشوارها في البطولة القارية.

* كافا أمام يانج أفريكانز: الساعة الثالثة عصرًا.
* أفريكان ستارز أمام أورلاندو بايريتس: الساعة الرابعة عصرًا.
* مازيمبي أمام النادي الإفريقي: الساعة الرابعة عصرًا.
* سان بيدرو أمام نواذيبو: الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام اليوم مجموعة من المواجهات المهمة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بمشاركة عدد من أبرز الأندية التي تسعى لحصد النقاط وتحسين مراكزها في جدول الترتيب.

* إيفرتون أمام تشيلسي: الساعة 2:30 ظهرًا، عبر قناة بي إن سبورتس 1.
* برينتفورد أمام ليفربول: الساعة الخامسة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 3.
* فولهام أمام هال سيتي: الساعة الخامسة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 4.
* مانشستر سيتي أمام إبسويتش تاون: الساعة الخامسة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 1.
* نيوكاسل يونايتد أمام أستون فيلا: الساعة 7:30 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 4.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى مواجهة برشلونة وريال بيتيس، التي تعد من أبرز مباريات اليوم في الدوري الإسباني.

* إسبانيول أمام أتلتيكو مدريد: الساعة الثالثة عصرًا، عبر قناة بي إن سبورتس 2.
* فياريال أمام إلتشي: الساعة 5:15 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 5.
* ريال بيتيس أمام برشلونة: الساعة 7:30 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 1.
* فالنسيا أمام أتلتيك بيلباو: الساعة العاشرة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

مواعيد مباريات الدوري التركي

* إيرزوروم سبور أمام أيوب سبور: الساعة 1:30 ظهرًا.
* آميد سبورتيف أمام قونيا سبور: الساعة الرابعة عصرًا.
* جنتشلربيرليجي أمام جالاتا سراي: الساعة الرابعة عصرًا، عبر قناة بي إن سبورتس 6.
* فناربخشة أمام ألانيا سبور: الساعة السابعة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 6

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