الزمالك يبدأ مشواره الأفريقي.. موعد مباراة الجيش الرواندي والقنوات الناقلة

يبدأ نادي الزمالك مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الجيش الرواندي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية، في اختبار يسعى خلاله الفريق الأبيض لتجاوز آثار خسارته الأخيرة أمام الأهلي في الدوري المصري.

ويطمح الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب التي تقام خارج أرضه، لتسهيل مهمته قبل لقاء العودة في القاهرة، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

يواجه الزمالك نظيره الجيش الرواندي اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أماهورو في كيجالي.

وكان الزمالك قد حجز مقعده في دور الـ32 بعد الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الدور التمهيدي.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأبيض في استغلال خبرات لاعبيه لحسم المواجهة، والعودة من رواندا بنتيجة تمنح الفريق أفضلية قبل مباراة الإياب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي

تُذاع مباراة الزمالك والجيش الرواندي عبر قناة MBC مصر 2 مجانًا، كما تتاح متابعة المباراة عبر شبكة beIN Sports الناقلة لمنافسات البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم السبت 24 أكتوبر الجاري في القاهرة، حيث يسعى الزمالك لحسم التأهل ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب الأفريقي.