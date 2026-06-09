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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات هافال جوليان ماكس 2027 في السعودية

هافال جوليان ماكس 2027
هافال جوليان ماكس 2027
صبري طلبه

تقدم هافال الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها في السوق السعودي، ومنها النسخة جوليان ماكس 2027 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

محرك هافال جوليان ماكس 2027

وتعتمد هافال جوليان ماكس 2027 على محرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 174 حصانًا وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر.

 هافال جوليان ماكس 2027

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، وتعتمد جوليان ماكس على نظام الدفع الأمامي، بينما تسجل السيارة معدل استهلاك للوقود يبلغ 18.5 كيلومترًا لكل لتر.

أنظمة أمان هافال جوليان ماكس 2027

وتزود هافال جوليان ماكس 2027 بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة، حيث تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني،  ونظام تثبيت سرعة متكيف، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا 360 درجة ومحيطة.

 هافال جوليان ماكس 2027

تجهيزات هافال جوليان ماكس 2027

وتوفر جوليان ماكس مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي بشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يسمح بربط الهواتف الذكية، كما تضم شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، إلى جانب مقود متعدد الوظائف.

وتأتي السيارة هافال جوليان ماكس 2027 بعجلة قيادة متعددة الوظائف،  ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية.

 هافال جوليان ماكس 2027

أبعاد هافال جوليان ماكس 2027

ويبلغ طول هافال جوليان ماكس 2027 نحو 4.59 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.877 متر وارتفاعها إلى 1.675 متر، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2.71 متر، كما ترتكز على عجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة.

سعر هافال جوليان ماكس 2027 في السعودية

وتقدم هافال جوليان ماكس موديل 2027 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 82,800 ريال.

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