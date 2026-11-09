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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| جاجوار Type 01 الخارقة بقوة تتجاوز 1000 حصانا..ماذا تقدم زيكر X موديل 2026؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


المواصفات الكاملة لسيارة سكودا Kushaq 2027
تنتمي سكودا كوشاك 2027 Skoda Kushaq إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة، وتواصل العلامة التشيكية من خلالها المنافسة في الأسواق العالمية، مع طرح الموديل الجديد واستمرار الاعتماد على محركات البنزين المزودة بشاحن توربيني. 

بمحرك كهربائي وقوة 428 حصانا.. ماذا تقدم زيكر X موديل 2026؟
تدخل زيكر X موديل 2026 المنافسة عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل، إذ تقدمها العلامة الصينية بمنظومة تتكون من محركين كهربائيين ونظام دفع كلي، مع مجموعة من التجهيزات التقنية والداخلية.

دينزا N9 الجديدة تقدم بمحرك قوى وتصميم فاخر
تستعد شركة BYD الصينية لمواصلة تقديم إصداراتها من السيارات الفاخرة عالميًا، عبر نسخة كهربائية بالكامل من دينزا N9 Denza N9 ، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم.

شاهد.. جاجوار Type 01 الخارقة بقوة تتجاوز 1000 حصانًا
تعود بداية جاجوار إلى عام 1922، عندما تأسست في بريطانيا تحت اسم Swallow Sidecar، قبل أن تتوسع أنشطتها لاحقًا إلى تصنيع السيارات، وتتخذ اسم جاجوار رسميًا عام 1945.

أسعار هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي
تعد هيونداي سوناتا 2026 واحدة من أبرز السيارات التي تقدمها العلامة الكورية الجنوبية في قطاع السيدان متوسطة الحجم داخل السوق السعودي، إذ تجمع بين التصميم العصري مع مجموعة من التجهيزات المتنوعة.

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