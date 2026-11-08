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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دينزا N9 الجديدة تقدم بمحرك قوى وتصميم فاخر

بي واي دي دينزا  N9
بي واي دي دينزا  N9
صبري طلبه

تستعد شركة BYD الصينية لمواصلة تقديم إصداراتها من السيارات الفاخرة عالميًا، عبر نسخة كهربائية بالكامل من دينزا N9 Denza N9 ، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم.

وتضيف بي واي دي خيارًا جديدًا في السوق العالمي، إلى الطراز الذي كان يعتمد على منظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي، مع إجراء تغييرات هندسية تركز على توفير أداء كهربائي مرتفع ونظام دفع رباعي يعتمد على ثلاثة محركات مستقلة.

بي واي دي دينزا  N9

تصميم بي واي دي دينزا  N9

تحافظ دينزا N9 الكهربائية على الملامح الأساسية للتصميم الخارجي للنسخة الهجينة، مع واجهة أمامية مغلقة تتناسب مع طبيعة السيارات الكهربائية، ومصابيح أمامية بتصميم عصري، إلى جانب شبكة أمامية ذات تفاصيل رأسية تمنح السيارة مظهرًا مختلفًا. 

كما تظهر وحدة ليدار أعلى السقف، لدعم تقنيات استشعار الطريق وأنظمة مساعدة السائق، وتستمر السيارة في الاعتماد على المصابيح الممتدة بعرض الهيكل، مع تصميم يحافظ على هوية عائلة N9، وتضم التجهيزات سقفًا زجاجيًا بانوراميًا ودرجات جانبية كهربائية، بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 22 بوصة.

أبعاد BYD دينزا N9 

تأتي السيارة بطول إجمالي يبلغ 5270 مم، وعرض 2030 مم، وارتفاع 1830 مم، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 3125 مم، ويتراوح الوزن دون ركاب بين 3105 و3180 كجم بحسب التجهيزات والنسخة، بينما يبلغ الوزن الإجمالي المسموح به 3760 كجم.

بي واي دي دينزا  N9

ثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية 1194 حصانًا

تعتمد دينزا N9 الجديدة على منظومة دفع كهربائية تتكون من ثلاثة محركات متزامنة، يتولى المحرك الأول الموجود بالمحور الأمامي إنتاج قوة تصل إلى 270 كيلوواط، بما يعادل نحو 362 حصانًا، بينما يوفر المحركان الخلفيان قوة تبلغ 310 كيلوواط لكل منهما، أي ما يعادل نحو 416 حصانًا للمحرك الواحد.

وبذلك تصل القوة الإجمالية القصوى للمحركات الثلاثة إلى 890 كيلوواط، بما يعادل نحو 1194 حصانًا، مع نظام دفع رباعي يوزع القوة على العجلات الأربع، وتصل السرعة القصوى إلى 240 كيلومترًا في الساعة، بينما تعتمد السيارة على منصة BYD e3 التي تتيح تشغيل المحركات بصورة مستقلة.

byd دينزا بي واي دي دينزا بي واي دي دينزا  N9

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