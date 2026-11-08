بسبب تربية كلب.. القبض على شخص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من جارها لقيامه بتربية كلب أمام الشقة محل سكنها وخروجه بملابس خادشة للحياء أمام شقتها بالإسكندرية.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة– مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق) وبسؤالها قررت بتضررها من جارها لقيامه بالخروج بملابس خادشة للحياء أمام الشقة محل سكنها وتهديدها بترك الكلب أمام الشقة خاصتها وعللت قيامه بذلك لوجود خلافات بينهما حول الجيرة .





أمكن ضبط المشكو فى حقه (له معلومات جنائية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





