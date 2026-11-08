عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية حال سيره بأحد الطرق بالسويس معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 31/ أكتوبر المنقضى بقصد الإستعراض حال مرور موكب زفاف بالطريق .
تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.