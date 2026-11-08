ضبط المتهم بالتعدي على طالب في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على أحد الطلاب بأحد الشوارع بالدقهلية.







وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3/الجارى تبلغ لمركز شرطة بنى عبيد من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب "مصاب بكدمات بالرأس وإشتباه نزيف بالمخ" – مقيم بدائرة المركز) وبسؤال والده (عامل) إتهم (مالك محل – مقيم بذات الدائرة) بالتعدى بالضرب على نجله وإحداث إصابته لخلافات بينه ونجل المشكو فى حقه حول المزاح وتدخله لمناصرة نجله.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .