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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار سكودا كودياك موديل 2026 في السعودية

سكودا كودياك 2026
سكودا كودياك 2026
صبري طلبه

تعتبر سكودا كودياك من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم في السوق السعودي ضمن فئة الـ SUV، ويأتي موديل 2026 بمجموعة من التجهيزات التي تشمل أنظمة الترفيه والاتصال، إلى جانب وسائل التحكم والحماية.

أبعاد سكودا كودياك موديل 2026 

تأتي سكودا كودياك 2026 بطول يبلغ 4,758 مم، وعرض يصل إلى 1,586 مم، وارتفاع قدره 1,659 مم، بينما تبلغ قاعدة العجلات 2,791 مم. 

سكودا كودياك 2026

محرك سكودا كودياك موديل 2026

تعتمد كودياك موديل 2026 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر، ينتج قوة تبلغ 150 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات.

تسارع سكودا كودياك موديل 2026

تستطيع سكودا كودياك 2026 الوصول من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.9 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 201 كيلومتر في الساعة، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 14.6 كيلومتر لكل لتر، مع خزان بسعة 60 لترًا. 

سكودا كودياك 2026

تجهيزات سكودا كودياك موديل 2026 

تضم سكودا كودياك موديل 2026 مقاعد مكسوة بالجلد، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا، وتأتي عجلة القيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، وفي منتصف لوحة القيادة، توجد شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 13 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بخدمتي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام صوتي يتكون من ثمانية مكبرات.

سكودا كودياك 2026

وتتوفر كودياك بشاشة عدادات بقياس 10.25 بوصة لعرض بيانات القيادة، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي يدعم التحكم في ثلاث مناطق حرارية، كما تضم المقصورة فتحات تهوية للصفين الثاني والثالث، وشاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأمامي.

سعر سكودا كودياك 2026 في السوق السعودي

تقدم سكودا كودياك موديل 2026 في السعودية بفئة Selection، ويبلغ سعرها 166,000 ريال سعودي.

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