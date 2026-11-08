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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. جاجوار Type 01 الخارقة بقوة تتجاوز 1000 حصانًا

جاجوار Type 01
جاجوار Type 01
صبري طلبه

تعود بداية جاجوار إلى عام 1922، عندما تأسست في بريطانيا تحت اسم Swallow Sidecar، قبل أن تتوسع أنشطتها لاحقًا إلى تصنيع السيارات، وتتخذ اسم جاجوار رسميًا عام 1945.

وارتبطت إسم الشركة بتقديم سيارات تجمع بين الطابع البريطاني الفاخر والاهتمام بالأداء الهندسي، كما قدمت عددًا من الطرازات الرياضية التي عززت حضورها في فئة السيارات عالية الأداء.

جاجوار Type 01

ومن بين الطرازات التي تحمل هذا التوجه سيارة جاجوار Type 01، التي تنتمي إلى فئة السوبر كارز الفاخرة، وتأتي بمنظومة دفع كهربائية بالكامل تعتمد على ثلاثة محركات، مع أرقام أداء تضعها ضمن السيارات ذات القدرات المرتفعة.

جاجوار Type 01

أبعاد جاجوار Type 01

تأتي جاجوار Type 01 بهيكل يمتد طوله إلى 5235 مم، بينما يبلغ عرض السيارة 2000 مم، ويصل ارتفاعها إلى 1403 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3200 مم، ويبلغ ارتفاعها عن الأرض 120 مم، فيما تصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي إلى 450 لترًا.

جاجوار Type 01

وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات رياضية مصنوعة من الألومنيوم بقياس 21 بوصة في الأمام والخلف، كما زودت بمرايا جانبية كهربائية قابلة للضبط والطي، ومزودة بمؤشرات للانعطاف، فضلًا عن فتحة سقف بانورامية.

ثلاثة محركات كهربائية ونظام دفع رباعي

تعتمد جاجوار Type 01 على منظومة دفع كهربائية بالكامل، تتكون من ثلاثة محركات كهربائية، بواقع محرك واحد في الأمام ومحركين في الخلف، وتعمل هذه المنظومة بالتعاون مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، ونظام دفع رباعي AWD.

جاجوار Type 01

وتصل القوة الإجمالية للسيارة إلى 1015 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1365 نيوتن متر، وتستمد المحركات طاقتها من بطارية بسعة قابلة للاستخدام تبلغ 118 كيلوواط ساعة، مع بنية كهربائية بجهد 850 فولت، فيما يصل مدى القيادة إلى 720 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

تسارع جاجوار Type 01

تستطيع جاجوار Type 01 الانطلاق من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومترًا في الساعة. 

جاجوار Type 01

ابرز تجهيزات جاجوار Type 01

تقدم جاجوار Type 01 مجموعة من التجهيزات التي تجمع بين التحكم الكهربائي والوظائف الرقمية، إذ تأتي المقاعد الأمامية بإمكانية الضبط الكهربائي، مع خاصيتي التدفئة والتبريد، ويحصل مقعد السائق على 12 وضعية مختلفة للتعديل.

كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد ومزودة بخاصية التدفئة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بقياس 24 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي مع تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، وتضم السيارة أيضًا شاشة للعدادات الرقمية بقياس 24 بوصة.

جاجوار Type 01

ويكتمل التجهيز التقني بنظام صوتي من Meridian يضم 13 سماعة، بينما تعتمد السيارة على مكيف هواء أوتوماتيكي مزود بفلتر لتنقية الهواء ونظام لمراقبة جودته يحمل اسم AQS. وتشمل التجهيزات كذلك شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية في الصف الأمامي، بالإضافة إلى إضاءة محيطية داخلية تضيف خيارات مختلفة لإضاءة المقصورة.

موعد الإنتاج وبداية مرحلة جديدة لجاجوار

تمثل Type 01 بداية توجه جديد لجاجوار في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة، إذ تعتمد على منصة مخصصة تحمل اسم Jaguar Electric Architecture، وجرى الكشف عنها رسميًا في أكتوبر 2026، مع التخطيط لبدء الإنتاج خلال عام 2027 في مصنع الشركة بمدينة سوليهول البريطانية.

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