استمرار الإزالات بأشمون بعد رفض طلبات التصالح غير المستوفاة

تستمر حملات محافظة المنوفية في تنفيذ الإزالات للحالات والمواقع التي تم رفضها من قبل لجان التصالح نظراً لعدم جدية المواطنين أصحاب هذه الطلبات في استكمال كافة الإجراءات اللازمة لملف التصالح مما أدي إلي إدراج هذه المواقع في حملات الإزالة التي تتم حالياً بمدينة أشمون وقري المركز .

من جانبه ناشد أبو حطب جموع المواطنين بمركز ومدينة أشمون والذي تقدموا بطلبات تصالح ولم يقوموا باستكمال الملفات الخاصة بهم بسرعة التوجه إلي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام مجلس مدينة أشمون لاستكمال الإجراءات القانونية وتفنين أوضاعهم قبل رفض الطلب وإدراجه في خطة تنفيذ الإزالات.

وأكد رئيس مدينة اشمون، استمرار حملات الإزالة بأشمون والوحدات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون ، مشدداً على المتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين والتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي أملاك الدولة والرقعة الزراعية والصالح العام.