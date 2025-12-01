شوبير يكشف عن حكم مباراة مصر أمام الكويت في كأس العرب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حكم مباراة مصر أمام الكويت في كأس العرب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير :"رسميًا - النرويجي إسبن إسكاس حكمًا لمباراة مصر أمام الكويت في كأس العرب".



ويخوض منتخب مصر الثاني بداية مشواره في كأس العرب 2025 بمواجهة منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل على ملعب لوسيل في تمام الساعة 4:30 مساءً.



وجاءت مواعيد مباريات مصر كالتالي:

يواجه منتخب مصر الكويت يوم 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.

وفي الجولة الثانية، يواجه منتخب مصر نظيره الإمارات يوم 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.

وفي الجولة الثالثة، يواجه منتخب مصر نظيره الأردن يوم 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.