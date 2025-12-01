قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

السولية قبل انطلاق كأس العرب : سعيد بالتواجد مع المجموعة الحالية

السولية
السولية
يمنى عبد الظاهر

أكد عمرو السولية، نجم منتخب مصر المشارك في كأس العرب، جاهزية اللاعبين لضربة البداية التي سيواجه فيها منتخبنا نظيره الكويت، بالجولة الأولى من دور المجموعات.

ويلعب منتخب مصر ضد الكويت، غدًا الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة بدولة قطر، خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال عمرو السولية في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد بالتواجد مع المجموعة الحالية. الكل يعرف قيمة المنتخب، ولدينا الرغبة في تحقيق شيء لمصر والوصول لأبعد مدى في البطولة".

وأضاف: "نعلم جيدًا أن المنافسة صعبة، ونحاول أن نكون على قدر الحدث. تواجدت في البطولة الماضية لكأس العرب، حققنا نتائج جيدة ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأكمل: "وجودي بجانب النني أمر مهم, ليس جديدًا على الجمهور المصري المساندة الكبيرة التي يقدمها للمنتخب، ما كان دافعًا كبيرًا للاعبين، خاصة المنضمين حديثًا، ونتمنى أن نكون على قدر الثقة وننجح في إسعاد الشعب المصري".
 

