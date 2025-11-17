قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الوفد يثمن جهود القيادة السياسية الداعمة لوحدة السودان

الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ
الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

ثمن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ، عضو مجلس الشيوخ،  الجهود المصرية المبذولة والدعم المصري، للإبقاء على وحدة السودان ورفض محاولات التقسيم أو الإضرار بوحدة الشعب السوداني.

وأضاف رئيس الوفد في بيان له ، أن القيادة السياسية ووزارة الخارجية المصرية ,والجهات المعنية فى مصر، بذلت جهودا مضنية خلال الفترة الماضية لإطلاق مسار إنساني فعال يضمن وصول المساعدات إلى المتضررين بالسودان دون عوائق، والعمل على وقف شامل لإطلاق النار.

وأوضح الدكتور عبدالسند يمامة ، أنه لابديل عن إطلاق عملية سياسية تحقق الأمن والاستقرار فى السودان. مشيرا إلى أن ماحدث من عمليات إجرامية فى مدينة الفاشر السودانية من ترويع للآمنين والقتل الذى طال الأبرياء والنساء والأطفال وعمليات تهجير السكان يعد انتهاكا صريحا وواضحا وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقى يهدف إلى تقسيم السودان  ، وأن أى أعمال إجرامية لن تزيد الأمور إلا تعقيدا .

وأشار رئيس الوفد ، إلى أهمية تضافر كافة الجهود من القوى الدولية ودول الجوار فى العمل على تهيئة الظروف والعمل على وحدة الشعب السوداني ووقف عمليات العنف ووقف إطلاق النار كليا .

وأشار إلى أن حزب الوفد دائما وعلى مر التاريخ يؤكد على الدور المصرى تجاه السودان بإعتبار البلدين وحدة واحدة ,وشعب ونسيج واحد، مذكرا بمواقف زعماء الوفد التاريخيبن خصوصا مصطفى باشا النحاس ، الذي كان يرفض فصل السودان عن مصر قائلا : "تقطع يدى ولا يفصل السودان عن مصر".

وقال الدكتور عبدالسند يمامة ، إن حزب الوفد يدعم الدولة المصرية فى مطالباتها بوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مؤكداً رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها.

وكانت جميع مفاوضات الجلاء التي يكون الوفد طرفا فيها ، تتحطم على صخرة السودان ، باعتبار التمسك الوفدي بوحدة وادي النيل .

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد وحدة السودان القيادة السياسية المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

الاهلي

ناقد رياضي يكشف عن صفقة الأحمر الجديدة.. تفاصيل

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

ترشيحاتنا

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة.. 13 دعوة تجمع لك خير الدنيا والآخرة

جانب من اللقاءات

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الإسماعيلية تنظّم ندوات توعوية بالمدارس حول "خطورة الرشوة"

قوافل دعوية بالفيوم

صحح مفاهيمك.. أوقاف الفيوم تنظّم قوافل دعوية عن التنمر الإلكتروني

بالصور

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد