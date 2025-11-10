رئيس حزب الوفد يدلي بصوته في لجنة مدرسة بدر بالدقي

أدلي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عضو مجلس الشيوخ بصوته في انتخابات مجلس النواب المرحلة الاولي، اليوم بمدرسة بدر بالدقي.

وقال رئيس الوفد بعد الادلاء بصوته ان المشاركة في العملية الانتخابية ضرورية ويجب علي كل مواطن ممارسة حقه الانتخابي بإيجابية والحضور للجانب الانتخاب ضرورية.

وعن معاير اختيار المرشح قال الدكتور عبد السند ان النائب دوره الرقابة والتشريع وبناء علي هذا الدور يتم الاختيار اذا كان المرشح لديه القدرة ولديه مايؤهله للقيام بهذا الدور.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.

وترشحت قائمة واحدة في الدائرتين تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.